Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні суттєво прискорилась інфляція — Гетманцев пояснив причину arrow

В Україні суттєво прискорилась інфляція — Гетманцев пояснив причину

11 липня 2024 14:07
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Інфляція в червні прискорилась до 4,8% — у чому причина
Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У червні споживчі ціни піднялися на 2,2% порівняно з травнем, а від початку року вони зросли на 4,3% у порівнянні з груднем 2023 року. Червнева інфляція стала найвищою з жовтня 2022 року. За XX століття значний стрибок цін у червні відбувався лише у 2000 році (3,7%) та у 2022 році (3,1%).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держслужби статистики.

Читайте також:

Чому прискорилась інфляція

У річному вимірі (до червня 2024 року) споживча інфляція прискорилася до 4,8% порівняно з 3,3% у травні 2024 року. Для порівняння, річна інфляція у червні склала 3,7% в Угорщині, 2,6% у Польщі та 2,5% у Єврозоні.

Інфляція в червні 2024 року
Індекс споживчих цін. Джерело: t.me/getmantsevdanil

Основним фактором, що вплинув на прискорення інфляції, стало підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року, що, за даними Держстату, зросли на 63,6%. Також вплинули наступні чинники:

  • зростання витрат бізнесу на оплату праці;
  • зростання витрат на енергоживлення, в т.ч. з альтернативних джерел;
  • подальше відновлення споживчого попиту;
  • вичерпання впливу тимчасових чинників (зокрема, ефекту значних минулорічних врожаїв та м’якої зими цього року);
  • поступова девальвація гривні (на 8,4% за перше півріччя за середнім курсом).

Плановане підвищення акцизів на паливо у другій половині року надасть додатковий поштовх споживчій інфляції. Водночас, відносно жорстка монетарна політика залишається стримуючим фактором, сприяючи збереженню контрольованих інфляційних очікувань.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

Ми також писали, що ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.

Держстат Данило Гетманцев інфляція ціни в Україні економіка ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців