Інфляція в червні прискорилась до 4,8% — у чому причина

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні споживчі ціни піднялися на 2,2% порівняно з травнем, а від початку року вони зросли на 4,3% у порівнянні з груднем 2023 року. Червнева інфляція стала найвищою з жовтня 2022 року. За XX століття значний стрибок цін у червні відбувався лише у 2000 році (3,7%) та у 2022 році (3,1%).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держслужби статистики.

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Чому прискорилась інфляція

У річному вимірі (до червня 2024 року) споживча інфляція прискорилася до 4,8% порівняно з 3,3% у травні 2024 року. Для порівняння, річна інфляція у червні склала 3,7% в Угорщині, 2,6% у Польщі та 2,5% у Єврозоні.

Індекс споживчих цін. Джерело: t.me/getmantsevdanil

Основним фактором, що вплинув на прискорення інфляції, стало підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року, що, за даними Держстату, зросли на 63,6%. Також вплинули наступні чинники:

зростання витрат бізнесу на оплату праці;

зростання витрат на енергоживлення, в т.ч. з альтернативних джерел;

подальше відновлення споживчого попиту;

вичерпання впливу тимчасових чинників (зокрема, ефекту значних минулорічних врожаїв та м’якої зими цього року);

поступова девальвація гривні (на 8,4% за перше півріччя за середнім курсом).

Плановане підвищення акцизів на паливо у другій половині року надасть додатковий поштовх споживчій інфляції. Водночас, відносно жорстка монетарна політика залишається стримуючим фактором, сприяючи збереженню контрольованих інфляційних очікувань.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

Ми також писали, що ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.