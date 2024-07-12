Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нацбанк прогнозує стрибок цін в найближчі місяці — деталі arrow

Нацбанк прогнозує стрибок цін в найближчі місяці — деталі

12 липня 2024 12:11
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні набирають обертів — новий прогноз НБУ
Товари на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Національному банку України (НБУ) констатують зростання споживчих цін у червні 2024 року (до 2,2%), річна інфляція сягнула 4,8%. Така тенденція збережеться у найближчі місяці через низку факторів.

Про це розповіли представники НБУ, інформує РБК-Україна.

Читайте також:

Причини посилення інфляції в Україні

Як зазначили у Національному банку, споживча інфляція відповідає попереднім прогнозам. Вона очікувано зростала в червні, а в подальші місяці теж набиратиме обертів через вагомі фактори. А саме:

  • через підвищення тарифів на електроенергію;
  • необхідність бізнесу підвищення зарплат;
  • через зростання акцизів;
  • підвищення курсу долара.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів", — пояснили в НБУ.

Загалом фундаментальний інфляційний тиск залишається стійким. Рівень базової інфляції минулого місяця зріс з 4,4% до 5,0%. Проте стримуючими факторами стали вторинні ефекти від зниження вартості сирого продовольства.

Як змінились ціни на продукти, товари та послуги

За даними НБУ, зниження вартості сирих продуктів харчування сповільнилося — до 6,5% р/р, тоді як темпи зростання обробленого продовольства зросли до 5,9% р/р.

Також прискорилося зростання адміністративно регульованої вартості — до 13,3% р/р.

Факт перегляду тарифів на електроенергію для населення зіграв свою роль. Він мав значний проінфляційний вплив, зумовивши прискорення адміністративної інфляції. Ще одним додатковим тиском на ціни стало подорожчання електрики для непобутових споживачів.

Фіксує Нацбанк пришвидшення зростання вартості пального — до 25,5% р/р. Це стало відображенням подорожчання нафти на світових ринках, послабленням обмінного курсу гривні та активізацією закупівель пального перед можливим зростанням акцизного податку.

Ціни на непродовольчі товари відновили зростання на 0,4% р/р, послуги подорожчали швидше — на 9,9% р/р. Це зумовлено тиском витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року зросла до 2,2%, що стало найвищим показником зростання цін протягом останнього року. У травні цей показник становив 0,6%, у квітні — 0,2%.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

НБУ товари ринок інфляція магазини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня