Ціни в Україні набирають обертів — новий прогноз НБУ

Товари на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) констатують зростання споживчих цін у червні 2024 року (до 2,2%), річна інфляція сягнула 4,8%. Така тенденція збережеться у найближчі місяці через низку факторів.

Про це розповіли представники НБУ, інформує РБК-Україна.

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Як зазначили у Національному банку, споживча інфляція відповідає попереднім прогнозам. Вона очікувано зростала в червні, а в подальші місяці теж набиратиме обертів через вагомі фактори. А саме:

через підвищення тарифів на електроенергію;

необхідність бізнесу підвищення зарплат;

через зростання акцизів;

підвищення курсу долара.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів", — пояснили в НБУ.

Загалом фундаментальний інфляційний тиск залишається стійким. Рівень базової інфляції минулого місяця зріс з 4,4% до 5,0%. Проте стримуючими факторами стали вторинні ефекти від зниження вартості сирого продовольства.

Як змінились ціни на продукти, товари та послуги

За даними НБУ, зниження вартості сирих продуктів харчування сповільнилося — до 6,5% р/р, тоді як темпи зростання обробленого продовольства зросли до 5,9% р/р.

Також прискорилося зростання адміністративно регульованої вартості — до 13,3% р/р.

Факт перегляду тарифів на електроенергію для населення зіграв свою роль. Він мав значний проінфляційний вплив, зумовивши прискорення адміністративної інфляції. Ще одним додатковим тиском на ціни стало подорожчання електрики для непобутових споживачів.

Фіксує Нацбанк пришвидшення зростання вартості пального — до 25,5% р/р. Це стало відображенням подорожчання нафти на світових ринках, послабленням обмінного курсу гривні та активізацією закупівель пального перед можливим зростанням акцизного податку.

Ціни на непродовольчі товари відновили зростання на 0,4% р/р, послуги подорожчали швидше — на 9,9% р/р. Це зумовлено тиском витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року зросла до 2,2%, що стало найвищим показником зростання цін протягом останнього року. У травні цей показник становив 0,6%, у квітні — 0,2%.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.