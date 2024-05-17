Цены в Украине — ряд продуктов скоро подорожает

Расчет в кассе. Фото: Shutterstock

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен. Ожидается умеренное увеличение цен уже в ближайшие месяцы.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Прогноз инфляции в 2024 году

По информации Государственной службы статистики, в апреле текущего года размер годовой потребительской инфляции оставался на уровне 3,2%, как и в прошлом месяце. В то же время, в месячном измерении цены изменились в сторону повышения на 0,2%.

Как отметил Нацбанк, фактическое повышение цен было ниже, чем рассчитывали по предварительному прогнозу. Он объяснил это эффектом хорошего урожая и переориентацией производителей на внутренний рынок.

"Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок через блокаду западных границ", — подчеркнул регулятор.

В НБУ ожидают, что в дальнейшем внешнее ценовое давление должно снизиться. В то же время меры монетарной политики позволят удержать инфляцию под контролем. Речь идет о стабилизации украинского валютного рынка и о защите сбережений граждан от инфляционного обесценивания.

При этом базовая инфляция, на которую в основном влияет монетарная политика, в прошлом месяце повысилась до 4,4% в годовом исчислении. Это соответствует предыдущим прогнозам.

С одной стороны, падение цен на сырое продовольствие и улучшение инфляционных ожиданий помогло сдержать фундаментальное инфляционное давление, а с другой — повышение расходов бизнеса на заработные платы и подорожание импорта из-за блокады границы на западе подтолкнуло потребительские цены.

Что может подорожать до конца года

В НБУ ожидают, что может измениться стоимость электроэнергии. Эксперты прогнозируют, что тариф может увеличиться примерно в 1,5-2 раза. С 1 июня прошлого года тариф на электричество составляет до 2,64 грн/кВт-ч. Ввиду этого могут повыситься цены на продукты, производство которых зависит от электроэнергии.

Также могут вырасти цены на топливо. По инфляционному отчету Нацбанка, стоимость может вырасти на около 13%. Однако к концу весны цены не изменятся существенно.

Также могут подскочить цены на медикаменты, медицинские товары и оборудование. Темпы повышения могут вырасти быстрее.

Прогнозируется подорожание фруктов, ведь весенние ночные заморозки нанесли ущерб садовым культурам. Речь идет о потере урожая яблок, черешней, абрикосов, вишен, винограда.

Кроме того, изменятся цены на молоко из-за увеличения объемов экспорта молокопродуктов.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке существенно подорожала клубника на середину мая 2024 года. Садоводы продают килограмм ягоды почти на 40% дороже против предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине начался почти на три недели раньше сезон черешни благодаря благоприятным погодным условиям. Цены на ягоду в этом году на 16% дешевле, чем на старте продаж 2023 года.