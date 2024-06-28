Альпари Банк прекратил деятельность в Украине — что будет с вкладами

Здание Национального банка. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию на деятельность самого маленького украинского банка. Речь идет об АО "Альпари Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Детальнее о прекращении деятельности Альпари Банка

Отмечается, что финучреждение решило добровольно прекратить деятельность.

В конце 2023 года единственный акционер банка прекратил осуществление банком банковской деятельности с сохранением статуса юрлица, в мае 2024-го окончательно закончил банковскую деятельность.

Нацбанк исключил данные о нем из Госреестра банков, приняв соответствующее решение 27 июня. Регулятор подчеркнул, что АО "Альпари Банк" стал девятым банком, прекратившим банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юрлица.

Как известно, при ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц от имени государства гарантирует возврат денежных вкладов каждому вкладчику.

Что известно об Альпари Банке

Альпари Банк считался самым маленьким в стране, по состоянию на 1 января 2024 года имея чистые активы в размере 193,4 млн грн (доля в 0,006% от активов системы).

Практически все деньги были вложены в депсертификаты НБУ — 160,2 млн гривен. Все акции банка принадлежат гражданину Украины Бахтаре Хедаятоллаху, ныне проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах.

Банк имел 6176 вкладчиков, а общая сумма вкладов равнялась 679 млн гривен.

Известно, что во время войны банк понес убытки. В частности, по результатам прошлого года финучреждение получило 6 млн гривен убытков.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в случае дальнейших перебоев в электроснабжении государственный "Укрэксимбанк" намерен кардинально изменить формат работы. При отключении света в зимний период рассматривает вариант закрытия отделений и переход на онлайн-режим.

Также мы писали, что в Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".