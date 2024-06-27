Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Бізнес отримав понад 45,4 мільярда гривень кредитів з початку року — на що банки видали гроші arrow

Бізнес отримав понад 45,4 мільярда гривень кредитів з початку року — на що банки видали гроші

27 червня 2024 17:08
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Банки надали 45,4 мільярда гривень кредитів українському бізнесу — на що сама
Українські гривні. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ця програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

На що підприємці беруть кредити

Під час воєнного стану в Україні було видано 56 086 кредитів на суму 222,7 мільярда гривень. Зокрема, ці кошти розподілили наступним чином:

  • 20,33 мільярда гривень на інвестиційні цілі;
  • 62,03 млрд грн на фінансування оборотного капіталу;
  • 38,86 млрд грн для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 16,58 млрд грн на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,35 млрд грн на антивоєнні цілі;
  • 14,28 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується за участю 45 банків, а держава продовжує надавати компенсаційні виплати бізнесу за укладеними кредитними договорами. Від запуску програми у лютому 2020 року було підписано 90 908 кредитних договорів на загальну суму 312,3 мільярда гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації повідомляє про нову можливість для українців отримати гранти на розвиток бізнесу. За програмою Experiment 1.01 надають до 5 тис. доларів фінансової допомоги.

Ми також писали, що українським підприємствам за 2023 рік вдалося заробити близько 864 мільярдів гривень. Показник є рекордним за останні 10 років.

кредити
гроші
банки
Мінреінтеграції
бізнес
Український бізнес
підприємці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024