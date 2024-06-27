Банки надали 45,4 мільярда гривень кредитів українському бізнесу — на що сама

Українські гривні. Фото: УНІАН

З початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ця програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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На що підприємці беруть кредити

Під час воєнного стану в Україні було видано 56 086 кредитів на суму 222,7 мільярда гривень. Зокрема, ці кошти розподілили наступним чином:

20,33 мільярда гривень на інвестиційні цілі;

62,03 млрд грн на фінансування оборотного капіталу;

38,86 млрд грн для сільськогосподарських товаровиробників;

16,58 млрд грн на переробку сільськогосподарської продукції;

57,35 млрд грн на антивоєнні цілі;

14,28 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується за участю 45 банків, а держава продовжує надавати компенсаційні виплати бізнесу за укладеними кредитними договорами. Від запуску програми у лютому 2020 року було підписано 90 908 кредитних договорів на загальну суму 312,3 мільярда гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації повідомляє про нову можливість для українців отримати гранти на розвиток бізнесу. За програмою Experiment 1.01 надають до 5 тис. доларів фінансової допомоги.

Ми також писали, що українським підприємствам за 2023 рік вдалося заробити близько 864 мільярдів гривень. Показник є рекордним за останні 10 років.