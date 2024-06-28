Альпарі Банк припинив діяльність в Україні — що буде з вкладами

Нацбанк позбавив ліцензії черговий банк — деталі
Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність найменшого українського банку. Йдеться про АТ "Альпарі Банк".
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Детальніше про припинення діяльності Альпарі Банку
Зазначається, що фінустанова вирішила добровільно припинити діяльність.
Наприкінці 2023 року єдиний акціонер банку припинив здійснення фінустановою банківської діяльності зі збереженням статусу юрособи, у травні 2024-го остаточно закінчив банківську діяльність.
Нацбанк виключив дані про нього з Держреєстру банків, ухваливши відповідне рішення 27 червня. Регулятор наголосив, що АТ "Альпарі Банк" став дев’ятим банком, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без припинення юрособи.
Як відомо, в разі ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від імені держави гарантує повернення грошових вкладів кожному вкладнику.
Що відомо про Альпарі Банк
Альпарі Банк вважався найменшим в країні, станом на 1 січня 2024 року маючи чисті активи обсягом 193,4 млн грн (частка у 0,006% від активів системи).
Практично всі гроші були вкладені в депсертифікати НБУ — 160,2 млн гривень. Всі акції банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллаху, який нині проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Банк мав 6176 вкладників, а загальна сума вкладів дорівнювала 679 млн гривень.
Відомо, що під час війни банк зазнав збитків. Зокрема, за результатами минулого року фінустанова отримала 6 млн гривень збитків.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.
Також ми писали, що у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".
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