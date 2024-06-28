Альпарі Банк припинив діяльність в Україні — що буде з вкладами

Будівля Національного банку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність найменшого українського банку. Йдеться про АТ "Альпарі Банк".

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Детальніше про припинення діяльності Альпарі Банку

Зазначається, що фінустанова вирішила добровільно припинити діяльність.

Наприкінці 2023 року єдиний акціонер банку припинив здійснення фінустановою банківської діяльності зі збереженням статусу юрособи, у травні 2024-го остаточно закінчив банківську діяльність.

Нацбанк виключив дані про нього з Держреєстру банків, ухваливши відповідне рішення 27 червня. Регулятор наголосив, що АТ "Альпарі Банк" став дев’ятим банком, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без припинення юрособи.

Як відомо, в разі ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від імені держави гарантує повернення грошових вкладів кожному вкладнику.

Що відомо про Альпарі Банк

Альпарі Банк вважався найменшим в країні, станом на 1 січня 2024 року маючи чисті активи обсягом 193,4 млн грн (частка у 0,006% від активів системи).

Практично всі гроші були вкладені в депсертифікати НБУ — 160,2 млн гривень. Всі акції банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллаху, який нині проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Банк мав 6176 вкладників, а загальна сума вкладів дорівнювала 679 млн гривень.

Відомо, що під час війни банк зазнав збитків. Зокрема, за результатами минулого року фінустанова отримала 6 млн гривень збитків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.

Також ми писали, що у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".