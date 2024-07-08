Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нацбанк ослабил поддержку гривны — как изменились продажи из резервов arrow

Нацбанк ослабил поддержку гривны — как изменились продажи из резервов

8 июля 2024 13:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ ослабил поддержку курса нацвалюты — детали
Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на предыдущей недели ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Читайте также:

Продажи валюты на межбанке

Как отмечается, продажа долларов Нацбанком для поддержки курса гривны за предыдущую неделю (с 1 по 5 июля) сократилась до 631,66 млн долларов. В то время, как раньше продал валюты больше — 670,9 млн долларов. Нацбанк приобрел на межбанке всего 0,75 млн долларов.

Следует заметить, что объем чистой продажи долларов в июне несколько уменьшился против показателя в мае и составил 2,99 млрд долларов.

Всего с начала текущего года регулятор продал 14,91 млрд долларов, а приобрел лишь 117,35 млн долларов.

Как известно, Национальный банк Украины с выходами на межбанковский валютный рынок удерживает курс гривны на нужном уровне.

Сокращение международных резервов

По прогнозу МВФ, дальнейшее давление на режим управляемой гибкости обменного курса может спровоцировать необходимость повторного введения некоторых мер валютного контроля, которые применял Нацбанк ранее во время войны.

Согласно новому негативному сценарию, снижена оценка международных резервов:

  • на конец 2024 г. — на $1,9 млрд, до $32,5 млрд;
  • на конец 2025 г. — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд.

В базовом сценарии прогнозировали следующие показатели: 41,8 млрд и 43 млрд долларов соответственно.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По состоянию на 8 июля, Национальный банк решил оставить официальный курс американской валюты на том же уровне: доллар стоит 40,54 грн (0,00).

 

курс валют
Динамика изменения курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

Мы также сообщали, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.

НБУ курс гривны курс доллара доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев