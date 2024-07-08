НБУ ослабил поддержку курса нацвалюты — детали

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на предыдущей недели ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Продажи валюты на межбанке

Как отмечается, продажа долларов Нацбанком для поддержки курса гривны за предыдущую неделю (с 1 по 5 июля) сократилась до 631,66 млн долларов. В то время, как раньше продал валюты больше — 670,9 млн долларов. Нацбанк приобрел на межбанке всего 0,75 млн долларов.

Следует заметить, что объем чистой продажи долларов в июне несколько уменьшился против показателя в мае и составил 2,99 млрд долларов.

Всего с начала текущего года регулятор продал 14,91 млрд долларов, а приобрел лишь 117,35 млн долларов.

Как известно, Национальный банк Украины с выходами на межбанковский валютный рынок удерживает курс гривны на нужном уровне.

Сокращение международных резервов

По прогнозу МВФ, дальнейшее давление на режим управляемой гибкости обменного курса может спровоцировать необходимость повторного введения некоторых мер валютного контроля, которые применял Нацбанк ранее во время войны.

Согласно новому негативному сценарию, снижена оценка международных резервов:

на конец 2024 г. — на $1,9 млрд, до $32,5 млрд;

на конец 2025 г. — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд.

В базовом сценарии прогнозировали следующие показатели: 41,8 млрд и 43 млрд долларов соответственно.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По состоянию на 8 июля, Национальный банк решил оставить официальный курс американской валюты на том же уровне: доллар стоит 40,54 грн (0,00).

Динамика изменения курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

Мы также сообщали, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.