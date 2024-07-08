Курс валют 8 липня — банки змінили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах та обмінних пунктах продовжує незначно коливатися 8 липня 2024 року. Водночас, Національний банк України (НБУ) вирішив залишити офіційний курс американської валюти на тому ж рівні.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,54 грн (0,00);

євро — 43,86 грн (+0,08);

злотий — 10,24 грн (+0,05).

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на українському готівковому ринку долар дещо подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,44 грн (-0,02), у продажу — 40,93 грн (-0,02). Євро у купівлі коштує — 43,65 грн (+0,06), у продажу — 44,34 грн (+0,06).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,35 грн (+0,05), у продажу — 40,95 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,10), під час продажу — 40,97 грн (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках американський долар у купівлі коштує 40,85 грн (+0,05), у продажу — 40,95 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі 44,20 грн (+0,10), у продажу — 44,35 грн (+0,10).

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Нагадаємо, у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. У минулому місяці курс долара становив в середньому 40,85 гривні.

Ми також повідомляли, у 2024 році Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.