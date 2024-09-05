Обесценение гривни — НБУ рассказал, ждать ли банкнот крупных номиналов

Нацбанк озвучил планы по выпуску банкнот крупных номиналов
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, ожидать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.
О соответствующих планах глава руководителя Нацбанка Андрей Пышный для издания LIGA.net.
Выпуск банкнот крупных номиналов
По словам Андрея Пышного, сейчас монетный двор Национального банка не планирует выпуск новых банкнот, включая купюру номиналом 5 тыс. гривен.
Руководитель НБУ подчеркнул, что имеющиеся номиналы на украинском рынке на руках граждан полностью соответствуют текущей экономической ситуации в стране.
В то же время, чиновник подтвердил, что Центробанк не планирует отказываться от мелких разменных монет.
"О деноминации — это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", — отметил глава Национального банка.
Введение е-гривны в Украине
Отдельно руководитель НБУ рассказал о планах реализовать экспериментальный проект по внедрению электронной гривны. Речь идет об открытом тестировании настоящими пользователями и участниками рынка. Это позволит определить целесообразность широкомасштабного выпуска электронной гривны в Украине.
Пышный уточнил, что в первую очередь такие деньги могут использоваться в розничных расчетах, особенно связанных с программированностью платежных операций.
"Должен заверить, что е-гривна будет дополнением к наличной и безналичной форме гривны, а не их заменой. Пользователи смогут самостоятельно, без ограничений выбирать, как существлять расчеты: наличной или безналичной, в том числе цифровой", — пояснил глава Центробанка.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее НБУ предложил сменить название "копейки" на "шаг". Там заявили, что это необходимо для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.
Также мы писали, что в Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Он позволил гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе" в плохом качестве.
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