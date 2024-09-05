Обесценение гривни — НБУ рассказал, ждать ли банкнот крупных номиналов

Здание Национального банка. Фото: Bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, ожидать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.

О соответствующих планах глава руководителя Нацбанка Андрей Пышный для издания LIGA.net.

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Выпуск банкнот крупных номиналов

По словам Андрея Пышного, сейчас монетный двор Национального банка не планирует выпуск новых банкнот, включая купюру номиналом 5 тыс. гривен.

Руководитель НБУ подчеркнул, что имеющиеся номиналы на украинском рынке на руках граждан полностью соответствуют текущей экономической ситуации в стране.

В то же время, чиновник подтвердил, что Центробанк не планирует отказываться от мелких разменных монет.

"О деноминации — это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", — отметил глава Национального банка.

Введение е-гривны в Украине

Отдельно руководитель НБУ рассказал о планах реализовать экспериментальный проект по внедрению электронной гривны. Речь идет об открытом тестировании настоящими пользователями и участниками рынка. Это позволит определить целесообразность широкомасштабного выпуска электронной гривны в Украине.

Пышный уточнил, что в первую очередь такие деньги могут использоваться в розничных расчетах, особенно связанных с программированностью платежных операций.

"Должен заверить, что е-гривна будет дополнением к наличной и безналичной форме гривны, а не их заменой. Пользователи смогут самостоятельно, без ограничений выбирать, как существлять расчеты: наличной или безналичной, в том числе цифровой", — пояснил глава Центробанка.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее НБУ предложил сменить название "копейки" на "шаг". Там заявили, что это необходимо для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.

Также мы писали, что в Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Он позволил гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе" в плохом качестве.