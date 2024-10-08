Зарплаты в Украине — НБУ оценил, выросли ли реальные доходы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины считают, что дефицит работников остается острой проблемой для предприятий. В то же время, именно это поддерживает рост заработных плат.

Об этом говорится в сентябрьском отчете регулятора, передает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Дефицит работников и рост зарплат

Как отмечают в Нацбанке, на фоне усиления конкуренции работодателей за новых квалифицированных работников наблюдается повышение заработной платы.

Однако рост цен в стране на товары и услуги нивелирует повышение реальных заработных плат.

"Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат, в то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился", — говорится в отчете.

Графика. Источник: НБУ

Согласно опросу Advanter, в среднем штаты предприятий на август были укомплектованы на 71%, ситуация не улучшалась (74% в мае текущего года).

Графика. Источник: НБУ

Согласно опросу ИЭД, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне.

Графика. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, изменения в налоговой сфере, ожидаемые в октябре 2024 года, коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов значительно сократится, поскольку они также платят военный сбор.

Также мы писали, что в Украине некоторые работодатели готовы достойно оплачивать труд учителей. В частности, в октябре 2024 года некоторые специалисты обещают до 60 тыс. гривен.