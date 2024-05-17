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Нацбанк обновил курс доллара перед выходными — детали

17 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют — НБУ обновил данные перед уикендом
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в финучреждениях и обменниках незначительно изменился перед выходными. По решению Национального банка Украины (НБУ) также обновлен официальный курс.

Об этом идет речь на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,42 грн (-0,01);
  • евро — 42,75 грн (-0,09);
  • злотый —10,01 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как пишет Kurs, на наличном рынке доллар в среднем стоит при покупке 39,38 грн (+0,01), при продаже — 39,92 грн (-0,01). Евровалюта стоит в покупке — 42,66 грн (0,00), в продаже — 43,36 грн (-0,02).

В ПриватБанке доллар покупают за 39,30 грн (-0,05), продают — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,10), продает — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,05 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 39,90 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 43,25 грн (+0,05), в продаже – 43,40 грн (0,00).

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Напомним, ПриватБанк с 15 мая по 15 сентября 2024 года начал начислять кэшбек за международные переводы с картой Visa ПриватБанка клиентам. Максимально можно получить 25 тысяч гривен.

Также писали, что украинцы в банках хранят 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.

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