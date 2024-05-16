ПриватБанк подарує за перекази 25 тис. грн — деталі

ПриватБанк нарахує за перекази з Visa 25 тис. гривень — які умови
Держфінустанова "ПриватБанк" з 15 травня до 15 вересня 2024 року почала нараховувати кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa ПриватБанку клієнтам. Максимально можна отримати 25 тис. гривень.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Кешбеки за перекази з Visa 25 тис. грн
Як повідомляють у фінустанові, йдеться про нову акцію "Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa".
В її рамках усі власники карток Visa від ПриватБанку зможуть одержати кешбек за міжнародні грошові перекази.
Для цього до 15 вересня 2024 року потрібно отримувати чи надсилати перекази з карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті). У підсумку щомісяця можна отримати 250, 500, 2,5 тис. грн або 25 тис. грн.
Хто може взяти участь в акції
Долучитися до акції "Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa" можуть клієнти ПриватБанку з ідентифікаційним кодом, які мають картку Visa.
Щоб стати учасником акції, потрібно зробити кілька простих кроків:
зареєструватися в акції;
- отримати або надіслати міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті);
- здійснити із будь-якою карткою Visa від ПриватБанку мінімум дві транзакції на загальну суму від 100 грн.
Враховуватимуться наступні платежі:
- отримання/надсилання SWIFT-переказів;
- отримання оперативних переказів Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Welsend, Meest;
- отримання/надсилання міжнародних Р2Р-переказів із картки на картку Visa у Приват24;
- отримання гроошових переказів від Wise, TransferGo, Paysera, Remitbee.
- отримання грошових платежів від Payoneer;
- отримання платежів через міжнародні компанії PayPal, Revolut, Paysend, Fin.do, Google, UpWork, Facebook;
- отримання фінансової допомоги від міжнародних благодійних організацій.
У підсумку ПриватБанк виплатить по:
- 250 грн для 1 тис. клієнтів (250 переможців щомісяця);
- 500 грн для 100 клієнтів (25 переможців);
- 2,5 тис. грн для 20 клієнтів (5 переможців);
- 25 тис. грн для головного переможця за підсумками акції.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк у травні 2024 року подарує для близько 18,5 мільйона клієнтів пропозиції вигідних покупок, персональних знижок і кешбеків від провідних українських брендів та компаній.
Також ми писали, що ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.
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