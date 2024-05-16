ПриватБанк подарує за перекази 25 тис. грн — деталі

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" з 15 травня до 15 вересня 2024 року почала нараховувати кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa ПриватБанку клієнтам. Максимально можна отримати 25 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Читайте також:

Кешбеки за перекази з Visa 25 тис. грн

Як повідомляють у фінустанові, йдеться про нову акцію "Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa".

В її рамках усі власники карток Visa від ПриватБанку зможуть одержати кешбек за міжнародні грошові перекази.

Для цього до 15 вересня 2024 року потрібно отримувати чи надсилати перекази з карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті). У підсумку щомісяця можна отримати 250, 500, 2,5 тис. грн або 25 тис. грн.

Хто може взяти участь в акції

Долучитися до акції "Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa" можуть клієнти ПриватБанку з ідентифікаційним кодом, які мають картку Visa.

Щоб стати учасником акції, потрібно зробити кілька простих кроків:

зареєструватися в акції;

отримати або надіслати міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті);

здійснити із будь-якою карткою Visa від ПриватБанку мінімум дві транзакції на загальну суму від 100 грн.

Враховуватимуться наступні платежі:

отримання/надсилання SWIFT-переказів;

отримання оперативних переказів Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Welsend, Meest;

отримання/надсилання міжнародних Р2Р-переказів із картки на картку Visa у Приват24;

отримання гроошових переказів від Wise, TransferGo, Paysera, Remitbee.

отримання грошових платежів від Payoneer;

отримання платежів через міжнародні компанії PayPal, Revolut, Paysend, Fin.do, Google, UpWork, Facebook;

отримання фінансової допомоги від міжнародних благодійних організацій.

У підсумку ПриватБанк виплатить по:

250 грн для 1 тис. клієнтів (250 переможців щомісяця);

500 грн для 100 клієнтів (25 переможців);

2,5 тис. грн для 20 клієнтів (5 переможців);

25 тис. грн для головного переможця за підсумками акції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк у травні 2024 року подарує для близько 18,5 мільйона клієнтів пропозиції вигідних покупок, персональних знижок і кешбеків від провідних українських брендів та компаній.

Також ми писали, що ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.