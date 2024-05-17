Курс валют — НБУ оновив дані перед вікендом

Нацбанк оновив курс долара перед вихідними — деталі
Курс долара у фінустановах та обмінниках незначно змінився перед вихідними. За рішенням Національного банку України (НБУ), також оновлено офіційний курс.
Про це йдеться на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,42 грн (-0,01);
- євро — 42,75 грн (-0,09);
- злотий — 10,01 грн (+0,03).
Курс валют у банках
Як пише Kurs, на готівковому ринку долар у середньому коштує під час купівлі 39,38 грн (+0,01), під час продажу — 39,92 грн (-0,01). Євровалюта коштує у купівлі — 42,66 грн (0,00), у продажу — 43,36 грн (-0,02).
У ПриватБанку долар купують за 39,30 грн (-0,05), продають — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,05 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 39,90 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 43,25 грн (+0,05), у продажу — 43,40 грн (0,00).
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