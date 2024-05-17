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Нацбанк оновив курс долара перед вихідними — деталі

17 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют — НБУ оновив дані перед вікендом
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у фінустановах та обмінниках незначно змінився перед вихідними. За рішенням Національного банку України (НБУ), також оновлено офіційний курс.

Про це йдеться на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,42 грн (-0,01);
  • євро — 42,75 грн (-0,09);
  • злотий — 10,01 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на готівковому ринку долар у середньому коштує під час купівлі 39,38 грн (+0,01), під час продажу — 39,92 грн (-0,01). Євровалюта коштує у купівлі — 42,66 грн (0,00), у продажу — 43,36 грн (-0,02).

У ПриватБанку долар купують за 39,30 грн (-0,05), продають — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,05 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 39,90 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 43,25 грн (+0,05), у продажу — 43,40 грн (0,00).

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Нагадаємо, ПриватБанк з 15 травня до 15 вересня 2024 року почав нараховувати кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa ПриватБанку клієнтам. Максимально можна отримати 25 тис. гривень.

Також писали, що українці у банках зберігають 1,85 трлн гривень коштів станом на квітень 2024 року. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

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