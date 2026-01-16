Видео
Нацбанк обновил список "резервных" гособлигаций — детали

Нацбанк обновил список "резервных" гособлигаций — детали

Дата публикации 16 января 2026 17:06
НБУ обновил перечень гособлигаций, которыми банки могут закрывать обязательные резервы
Здание Нацбанка Украины. Фото: НБУ

Нацбанк Украины обновил перечень государственных облигаций, которыми банки могут закрывать часть обязательных резервов. Новые правила начали действовать с 14 января 2026 года.

Речь идет о так называемых бенчмарк-ОВГЗ — бумагах, которые считаются достаточно надежными, чтобы банки держали их вместо "живых" денег, сообщил Нацбанк.

Читайте также:

Что именно изменилось для банков

В списке произошла обычная для таких решений ротация. В перечень добавили новый выпуск ОВГЗ с номером UA4000238844. Это бумаги, которые Минфин впервые продал на аукционе 6 января 2026 года, и они сразу получили "резервный" статус.

В то же время из списка убрали другой выпуск — UA4000227201. Эти облигации полностью погасили еще в ноябре 2025 года, поэтому использовать их для резервов уже невозможно.

Зачем это нужно банкам

Для банков такой список определяет, какие гособлигации можно держать в балансе вместо части обязательных резервов, не замораживая лишнюю ликвидность. Поэтому каждое обновление напрямую влияет на их ежедневную финансовую "кухню".

Ранее мы сообщали, что НБУ наложил штрафы на Ощадбанк и банки Тигипко и Порошенко за нарушение финмониторинга.

Также узнайте, что делать, если ошибочно перечислили деньги на чужую карту и почему банк не может быстро вернуть средства без согласия получателя.  

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
