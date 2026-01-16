НБУ обновил перечень гособлигаций, которыми банки могут закрывать обязательные резервы

Нацбанк обновил список "резервных" гособлигаций — детали
Нацбанк Украины обновил перечень государственных облигаций, которыми банки могут закрывать часть обязательных резервов. Новые правила начали действовать с 14 января 2026 года.
Речь идет о так называемых бенчмарк-ОВГЗ — бумагах, которые считаются достаточно надежными, чтобы банки держали их вместо "живых" денег, сообщил Нацбанк.
Что именно изменилось для банков
В списке произошла обычная для таких решений ротация. В перечень добавили новый выпуск ОВГЗ с номером UA4000238844. Это бумаги, которые Минфин впервые продал на аукционе 6 января 2026 года, и они сразу получили "резервный" статус.
В то же время из списка убрали другой выпуск — UA4000227201. Эти облигации полностью погасили еще в ноябре 2025 года, поэтому использовать их для резервов уже невозможно.
Зачем это нужно банкам
Для банков такой список определяет, какие гособлигации можно держать в балансе вместо части обязательных резервов, не замораживая лишнюю ликвидность. Поэтому каждое обновление напрямую влияет на их ежедневную финансовую "кухню".
Ранее мы сообщали, что НБУ наложил штрафы на Ощадбанк и банки Тигипко и Порошенко за нарушение финмониторинга.
Также узнайте, что делать, если ошибочно перечислили деньги на чужую карту и почему банк не может быстро вернуть средства без согласия получателя.
Читайте Новини.LIVE!