НБУ оновив перелік держоблігацій, якими банки можуть закривати обов’язкові резерви

Нацбанк України оновив перелік державних облігацій, якими банки можуть закривати частину обов’язкових резервів. Нові правила почали діяти з 14 січня 2026 року.

Йдеться про так звані бенчмарк-ОВДП — папери, які вважаються достатньо надійними, щоб банки тримали їх замість "живих" грошей, повідомив Нацбанк.

Що саме змінилося для банків

У списку відбулася звичайна для таких рішень ротація. До переліку додали новий випуск ОВДП з номером UA4000238844. Це папери, які Мінфін уперше продав на аукціоні 6 січня 2026 року, і вони одразу отримали "резервний" статус.

Водночас зі списку прибрали інший випуск — UA4000227201. Ці облігації повністю погасили ще в листопаді 2025 року, тож використовувати їх для резервів уже неможливо.

Навіщо це потрібно банкам

Для банків такий список визначає, які держоблігації можна тримати в балансі замість частини обов’язкових резервів, не заморожуючи зайву ліквідність. Тому кожне оновлення напряму впливає на їхню щоденну фінансову "кухню".

