Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нацбанк оновив список "резервних" держоблігацій — деталі

Нацбанк оновив список "резервних" держоблігацій — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:06
НБУ оновив перелік держоблігацій, якими банки можуть закривати обов’язкові резерви
Будівля Нацбанку України. Фото: НБУ

Нацбанк України оновив перелік державних облігацій, якими банки можуть закривати частину обов’язкових резервів. Нові правила почали діяти з 14 січня 2026 року.

Йдеться про так звані бенчмарк-ОВДП — папери, які вважаються достатньо надійними, щоб банки тримали їх замість "живих" грошей, повідомив Нацбанк.

Реклама
Читайте також:

Що саме змінилося для банків

У списку відбулася звичайна для таких рішень ротація. До переліку додали новий випуск ОВДП з номером UA4000238844. Це папери, які Мінфін уперше продав на аукціоні 6 січня 2026 року, і вони одразу отримали "резервний" статус.

Водночас зі списку прибрали інший випуск — UA4000227201. Ці облігації повністю погасили ще в листопаді 2025 року, тож використовувати їх для резервів уже неможливо.

Навіщо це потрібно банкам

Для банків такий список визначає, які держоблігації можна тримати в балансі замість частини обов’язкових резервів, не заморожуючи зайву ліквідність. Тому кожне оновлення напряму впливає на їхню щоденну фінансову "кухню".

Раніше ми повідомляли, що НБУ наклав штрафи на Ощадбанк та банки Тігіпка та Порошенка за порушення фінмоніторингу. 

Також дізнайтеся, що робити, якщо помилково перерахували гроші на чужу картку та чому банк не може швидко повернути кошти без згоди отримувача. 

НБУ банки резерв облігації позика
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації