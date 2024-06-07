НБУ наказал три банка на 55 млн грн — что нарушили

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В мае 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы в сумме 55 миллионов гривен.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Кто в списке банков-нарушителей

Как отмечается, НБУ наказал банковские учреждения за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В список нарушителей попали:

АО "Ощадбанк" за игнорирование долга по организации и осуществлению первичного финмониторинга (штраф в сумме 33,7 млн. гривен);

АБ "Южный", в частности, за нарушение требований в подаче достоверной информации по запросам Нацбанка, что касается выполнения финучреждением норм законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации/отмыванию доходов; за нарушение в части проверки клиентов, риск деловых отношений (штраф в размере 11 млн гривен);

АО "А-БАНК", в частности, за нарушение норм проверять новых и существующих клиентов; неосуществление дополнительно мер по клиентам, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с ними (штраф в сумме 10 млн гривен).

Кроме того, НБУ оштрафовал ООО "Даймонд пей" за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга на 13 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Также мы писали, что некоторых клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" 1 июля 2024 года ожидают тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделение по арестованным счетам.