Работа в июле — НБУ констатирует повышение зарплат и отток украинцев за границу

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует дальнейший рост заработных плат на начало лета 2024 года. Также украинские предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы, в частности из-за выезда украинцев за границу.

Это следует из нового макроэкономического и монетарного обзора НБУ.

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Повышение зарплат и нехватка работников

Как отмечается в обзоре Нацбанка, украинские предприятия в дальнейшем испытывают нехватку работников, что оказывает давление на заработные платы в частном секторе в сторону повышения. Вместе с увеличением соцвыплат и низкой инфляцией это способствует росту реальных доходов граждан.

Источник: НБУ

По данным НБУ, в июне 2024 года число новых вакансий на кадровых порталах фактически не изменилось (как правило, происходит сезонный рост из-за старта жатвы). Согласно опросу предпринимателей, ослабление экономической активности повлияло на снижение количества работников против показателя в мае.

Однако по некоторым профессиям (в сфере охраны, строительства, рабочих специальностей) фиксируют стойкое увеличение числа вакансий.

В то же время число ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что является отражением влияния сезонности.

Также НБУ заметил увеличение миграции украинцев за границу в мае-июне. Так, численность мигрантов повысилась до 6,6 млн человек по состоянию на середину июня 2024 года, свидетельствуют данные ООН. Активизация оттока украинцев за границу может быть связана с перебоями в электроснабжении страны. Заметный рост адаптации мигрантов за границей, в частности, речь идет об увеличении занятости.

Какие сейчас зарплаты у украинцев

По данным Госслужбы статистики, уровень средней заработной платы в Украине в первом квартале текущего года составил 18,9 тыс. гривен. Показатель на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В то же время средняя зарплата сотрудников госорганов власти центрального уровня в мае повысилась до 50,9 тыс. гривен против 38 тыс. гривен в январе. В среднем должностной оклад составил 23,9 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.

Также мы писали, что по состоянию на начало июля 2024 года среди самых высокооплачиваемых вакансий, начиная с 70 тыс. гривен, в частности, работа программистом Golang — 95 тыс. гривен и IOS-программистом — 76 тыс. гривен.