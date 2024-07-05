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Нацбанк фіксує зростання зарплат та виїзд українців за кордон — новий огляд

5 липня 2024 11:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в липні — НБУ констатує підвищення зарплат та відтік українців за кордон
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) фіксує подальше зростання заробітних плат станом на початок літа 2024 року. Також українські підприємства продовжують відчувати дефіцит робочої сили, зокрема, через виїзд українців за кордон.

Це випливає з нового Макроекономічного та монетарного огляду НБУ.

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Підвищення зарплат та нестача працівників

Як зазначається в огляді Нацбанку, українські підприємства надалі відчувають нестачу працівників, що тисне на заробітні плати у приватному секторі в бік підвищення. Разом зі збільшенням соцвиплат і низькою інфляцією це сприяє зростанню реальних доходів громадян.

 

зарплати в Україні
Джерело: НБУ

 

За даними НБУ, у червні 2024 року число нових вакансій на кадрових порталах фактично не змінилося (як правило, відбувається сезонне зростання через старт жнив). Згідно з опитуванням підприємців, послаблення економічної активності вплинуло на зниження кількості працівників проти показника в травні.

Однак за деякими професіями (у сфері охорони, будівництва, робітничих спеціальностей) фіксують стійке збільшення числа вакансій.

Водночас, число тих, хто шукає роботу, що вимірюється кількістю резюме, незначно зросло, що є відображенням впливу сезонності.

Також НБУ помітив збільшення міграції українців за кордон у травні-червні. Так, чисельність мігрантів підвищилось до 6,6 млн осіб станом на середину червня 2024 року, свідчать дані ООН. Активізація відтоку українців за кордон може бути пов’язана з перебоями в електропостачанні в країні. Помітне зростання адаптації мігрантів за кордоном, зокрема йдеться про збільшення зайнятості.

Які зараз зарплати в українців

За даними Держслужби статистики, рівень середньої заробітної плати в Україні в першому кварталі цього року становив 18,9 тис. гривень. Показник на 22,5% більший проти аналогічного періоду 2023 року.

Водночас, середня зарплатня співробітників держорганів влади центрального рівня у травні підвищилась до 50,9 тис. гривень проти 38 тис. гривень у січні. У середньому посадовий оклад сягнув 23,9 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.

Також ми писали, що станом на початок липня 2024 року серед найбільш високооплачуваних вакансій, починаючи з 70 тис. гривень, зокрема, робота програмістом Golang — 95 тис. гривень та  IOS-програмістом — 76 тис. гривень.

НБУ зарплати робота гроші біженці мігранти ринок праці

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