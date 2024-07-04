Зарплати в Україні — як змінились виплати та хто отримує 70 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році офіційна заробітна плата зросла на 22,5% порівняно з 2023-м. Роботодавці продовжують підвищувати оплату праці, при цьому найбільше заробляють програмісти та військовослужбовці.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

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За даними Державної служби статистики, за перший квартал 2024-го зарплата зросла, адже уряд підвищив мінімальну гарантовану виплату для працівників.

Попереднього року "мінімалка" була заморожена через війну. Зараз українці в середньому заробляють 18,9 тис. гривень. За планами уряду, середня зарплата може зрости ще більше.

Станом на початок липня 2024 року серед найбільш високооплачуваних вакансій, починаючи з 70 тис. гривень, наступні:

Програміст Golang — 95 тис. гривень;

IOS-програміст — 76 тис. гривень;

Symfony розробник — 75 тис. гривень;

Артилерист — 72,5 тис. гривень;

Танкіст — 72 тис. гривень;

Дешифрувальник — 7 тис. гривень;

Навідник — 70,3 тис. гривень;

Снайпер — 70,1 тис. гривень;

Вогнеметник — 70,1 тис. гривень;

Гранатометник — 70 тис. гривень.

Що буде із зарплатами у 2025-2027 роках

Кабінет міністрів пропонує відмовитися від офіційного підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це не означає, що роботодавці не будуть підвищувати зарплати, адже на тлі критичної ситуації на ринку праці намагаються втримати фахівців. Водночас будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соцвиплати.

Відповідно до урядових пропозицій, у 2025-2027 роках мінімальна зарплата буде заморожена на рівні 8 тис. гривень. Там розраховують, що це загалом забезпечить досягнутий рівень гарантії, враховуючи значне підвищення поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Також писали про те, що понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.