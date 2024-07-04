Зарплати в Україні — як змінились виплати та хто отримує 70 тис. грн

Зарплати українців зросли — хто отримує 70 тис. гривень
В Україні у 2024 році офіційна заробітна плата зросла на 22,5% порівняно з 2023-м. Роботодавці продовжують підвищувати оплату праці, при цьому найбільше заробляють програмісти та військовослужбовці.
Про це свідчать дані великого кадрового порталу.
Хто отримує найвищі зарплати у 2024 році
За даними Державної служби статистики, за перший квартал 2024-го зарплата зросла, адже уряд підвищив мінімальну гарантовану виплату для працівників.
Попереднього року "мінімалка" була заморожена через війну. Зараз українці в середньому заробляють 18,9 тис. гривень. За планами уряду, середня зарплата може зрости ще більше.
Станом на початок липня 2024 року серед найбільш високооплачуваних вакансій, починаючи з 70 тис. гривень, наступні:
- Програміст Golang — 95 тис. гривень;
- IOS-програміст — 76 тис. гривень;
- Symfony розробник — 75 тис. гривень;
- Артилерист — 72,5 тис. гривень;
- Танкіст — 72 тис. гривень;
- Дешифрувальник — 7 тис. гривень;
- Навідник — 70,3 тис. гривень;
- Снайпер — 70,1 тис. гривень;
- Вогнеметник — 70,1 тис. гривень;
- Гранатометник — 70 тис. гривень.
Що буде із зарплатами у 2025-2027 роках
Кабінет міністрів пропонує відмовитися від офіційного підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це не означає, що роботодавці не будуть підвищувати зарплати, адже на тлі критичної ситуації на ринку праці намагаються втримати фахівців. Водночас будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соцвиплати.
Відповідно до урядових пропозицій, у 2025-2027 роках мінімальна зарплата буде заморожена на рівні 8 тис. гривень. Там розраховують, що це загалом забезпечить досягнутий рівень гарантії, враховуючи значне підвищення поточного року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Також писали про те, що понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.
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