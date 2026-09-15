Завещание на квартиру: кому достанется имущество после смерти владельца

Бумаги на столе. Фото: Новини.LIVE

Владелец квартиры или дома может заранее определить, кому достанется его имущество после смерти, составив завещание. Однако даже правильно оформленный документ не всегда гарантирует, что вся недвижимость перейдет только одному человеку. Закон предусматривает категории наследников, которые могут получить обязательную часть независимо от содержания завещания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на На пенсии.

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Кому можно оставить квартиру по завещанию

Владелец имущества может самостоятельно определить, кому оно достанется после его смерти. Наследником по завещанию может быть не только родственник, но и любое другое физическое лицо.

В то же время свобода завещания имеет ограничения. Закон защищает отдельные категории наследников, которые могут получить часть наследства даже в том случае, если владелец завещал все имущество другому человеку.

Кто может получить часть квартиры вопреки завещанию

Право на обязательную долю имеют:

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малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или нетрудоспособный вдовец;

нетрудоспособные родители.

Такие наследники получают половину той доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону. То есть даже если владелец квартиры указал в завещании другого человека, полностью лишить указанных законом наследников права на наследство только содержанием документа нельзя.

Какую долю квартиры может получить наследник

Размер обязательной доли определяется исходя из той части имущества, которую человек получил бы при наследовании по закону.

Например, если по закону на квартиру претендовали бы двое наследников и каждому принадлежала бы половина, то наследник с правом на обязательную долю может получить половину своей законной доли — то есть 1/4 имущества.

Поэтому формулировка в завещании "всю квартиру оставляю одному человеку" не всегда означает, что этот человек станет единоличным владельцем недвижимости после смерти завещателя.

Может ли брат или сестра получить квартиру вопреки завещанию

Сам факт родственной связи не дает человеку права на обязательную долю. Закон определяет конкретный перечень наследников, которых защищает это правило.

Например, совершеннолетний трудоспособный брат или сестра не могут требовать обязательную долю только потому, что являются родственниками владельца квартиры. Зато нетрудоспособный отец или несовершеннолетний ребенок могут иметь такое право независимо от того, кому именно завещано жилье.

Можно ли оспорить завещание

Даже правильно заверенное завещание не исключает возможности возникновения наследственного спора. Родственники могут пытаться оспорить документ в суде, в частности ставить под сомнение состояние завещателя или обстоятельства, при которых он составлял и подписывал завещание.

Именно поэтому при оформлении документа важно соблюдать установленную процедуру. В определенных случаях закон требует присутствия как минимум двух свидетелей.

Где можно оформить завещание

Чаще всего завещание удостоверяется у государственного или частного нотариуса. Если в населенном пункте нет нотариуса, это может сделать уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.

Для людей, находящихся в больницах, госпиталях, домах престарелых и для лиц с инвалидностью, в воинских частях, на судах и в других предусмотренных законом местах, действуют специальные правила удостоверения завещания.

Нужны ли документы на квартиру

Для заверения завещания не требуется предварительно доказывать право собственности на квартиру или дом, которые человек хочет завещать. Зато личность завещателя должна быть установлена, а его дееспособность — проверена.

Само завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления и должно быть лично подписано завещателем.

Ранее Новини.LIVE писали, что получение наследства в Украине может иметь налоговые последствия для наследников. Размер налога зависит от степени родства между наследодателем и получателем имущества, а в отдельных случаях применяются другие правила налогообложения. Также закон предусматривает разные ставки для резидентов и нерезидентов Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут наследовать не только недвижимость, но и средства на банковских счетах и депозитах. Для получения денег наследнику необходимо оформить право на наследство и обратиться в банк с соответствующими документами. В таких случаях средства умершего входят в состав наследственного имущества.