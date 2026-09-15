Заповіт на квартиру: кому дістанеться майно після смерті власника

Папери на столі. Фото: Новини.LIVE

Власник квартири або будинку може заздалегідь визначити, кому дістанеться його майно після смерті, склавши заповіт. Проте навіть правильно оформлений документ не завжди гарантує, що вся нерухомість перейде лише одній людині. Закон передбачає категорії спадкоємців, які можуть отримати обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на "На пенсії".

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Кому можна залишити квартиру за заповітом

Власник майна може самостійно визначити, кому воно дістанеться після його смерті. Спадкоємцем за заповітом може бути не лише родич, а й будь-яка інша фізична особа.

Водночас свобода заповіту має обмеження. Закон захищає окремі категорії спадкоємців, які можуть отримати частину спадщини навіть у тому випадку, якщо власник заповів усе майно іншій людині.

Хто може отримати частину квартири всупереч заповіту

Право на обов’язкову частку мають:

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малолітні та неповнолітні діти спадкодавця;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або непрацездатний вдівець;

непрацездатні батьки.

Такі спадкоємці отримують половину тієї частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом. Тобто навіть якщо власник квартири вказав у заповіті іншу людину, повністю позбавити зазначених законом спадкоємців права на спадщину лише змістом документа не можна.

Скільки квартири може отримати спадкоємець

Розмір обов’язкової частки визначають від тієї частини майна, яку людина отримала б при спадкуванні за законом.

Наприклад, якщо за законом на квартиру претендували б двоє спадкоємців і кожному належала б половина, то спадкоємець із правом на обов’язкову частку може отримати половину своєї законної частки — тобто 1/4 майна.

Тому формулювання у заповіті "усю квартиру залишаю одній людині" не завжди означає, що ця людина стане одноосібним власником нерухомості після смерті заповідача.

Чи може брат або сестра отримати квартиру всупереч заповіту

Сам факт родинного зв’язку не дає людині права на обов’язкову частку. Закон визначає конкретний перелік спадкоємців, яких захищає це правило.

Наприклад, повнолітній працездатний брат або сестра не можуть вимагати обов’язкову частку лише через те, що є родичами власника квартири. Натомість непрацездатний батько чи неповнолітня дитина можуть мати таке право незалежно від того, кому саме заповідане житло.

Чи можна оскаржити заповіт

Навіть правильно посвідчений заповіт не виключає можливості виникнення спадкового спору. Родичі можуть намагатися оскаржити документ у суді, зокрема ставити під сумнів стан заповідача або обставини, за яких він складав і підписував заповіт.

Саме тому під час оформлення документа важливо дотриматися встановленої процедури. У певних випадках закон вимагає присутності щонайменше двох свідків.

Де можна оформити заповіт

Найчастіше заповіт посвідчують у державного або приватного нотаріуса. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, це може зробити уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування.

Для людей, які перебувають у лікарнях, госпіталях, будинках для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, військових частинах, на суднах та в інших передбачених законом місцях, діють спеціальні правила посвідчення заповіту.

Чи потрібні документи на квартиру

Для посвідчення заповіту не потрібно попередньо доводити право власності на квартиру або будинок, які людина хоче заповісти. Натомість особу заповідача мають встановити, а його цивільну дієздатність — перевірити.

Сам заповіт складається письмово, із зазначенням місця та часу його складення, і має бути особисто підписаний заповідачем.

Раніше Новини.LIVE писали, що отримання спадщини в Україні може мати податкові наслідки для спадкоємців. Розмір податку залежить від ступеня спорідненості між спадкодавцем і отримувачем майна, а в окремих випадках застосовуються інші правила оподаткування. Також закон передбачає різні ставки для резидентів та нерезидентів України.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть успадковувати не лише нерухомість, а й кошти на банківських рахунках та депозитах. Для отримання грошей спадкоємцю необхідно оформити право на спадщину та звернутися до банку з відповідними документами. У таких випадках кошти померлого входять до складу спадкового майна.