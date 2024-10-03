Нардепка назвала размер реального прожиточного минимума

Женщина считает деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народный депутат Роксолана Пидласа акцентировала, что достичь реального значения прожиточного минимума крайне тяжело. Она пояснила, что к этому показателю привязаны многочисленные социальные выплаты.

Об этом сообщила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Прожиточный минимум в Украине

"Так как это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тыс. грн, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тыс. грн", — отметила Пидласа.

По мнению главы комитета, стоит совсем отказаться от понятия "прожиточный минимум" в бюджетных расчетах. Нардеп считает, что вместо этого следует установить определенную базовую величину, которая станет основой для определения зарплат в таких областях, как судопроизводство, прокуратура и антикоррупционные органы.

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также сообщали, что президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что прожиточный минимум в Украине в разы ниже реального. По его словам, речь идет о разнице в минимум 2-3 раза.