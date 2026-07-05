Налоговая льгота за обучение в Украине: кому и как возвращают деньги

Налоговая льгота за оплату обучения: как вернуть деньги в 2026 году
В Украине студентам, обучающимся по контракту, и их родителям предоставляется важная льгота. Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако для этого необходимо работать официально и подтвердить расходы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).
Кому предоставляется налоговая скидка
Этим правом могут воспользоваться украинцы, которые:
- официально работают и платят НДФЛ;
- оплачивают обучение в украинских учебных заведениях;
- имеют подтверждение расходов.
Воспользоваться скидкой может как студент-контрактник с официальным доходом, так и его родители или другие члены семьи первой степени родства. Однако в таком случае именно последние должны оплачивать обучение.
На какое обучение можно получить скидку
Речь идет о:
- дошкольном и школьном образовании;
- профессионально-техническом образовании;
- высшем образовании.
Налоговая скидка распространяется на расходы в отчетном налоговом году.
Как получить налоговую скидку
Для этого до 31 декабря 2026 года претендент на скидку подает декларацию об имущественном положении и доходах. Документы принимает Государственная налоговая служба. Подать декларацию можно лично или через электронные сервисы ГНС.
Чтобы оформить налоговую скидку, помимо декларации, понадобятся:
- справка о доходах;
- договор с учебным заведением;
- документы, подтверждающие родственные связи (при необходимости).
И самое главное: нужно обязательно сохранить квитанции об оплате обучения.
Как писали Новини.LIVE, участникам мультипредметного теста (МПТ) в 2026 году, набравшим по 186 баллов за каждый предмет, будут выплачивать стипендию в размере 10 000 гривен. Деньги будут поступать в течение всего учебного года, если абитуриенту удастся поступить в учебное заведение.
Еще Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября 2026 года стипендии студентов изменятся. Выплаты будут колебаться от 4 000 до 20 000 гривен. Изменения коснутся и студентов учреждений профессионального предвузовского образования.