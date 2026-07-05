Налоговая льгота за обучение в Украине: кому и как возвращают деньги

Выпускной у студентов, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине студентам, обучающимся по контракту, и их родителям предоставляется важная льгота. Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако для этого необходимо работать официально и подтвердить расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Кому предоставляется налоговая скидка

Этим правом могут воспользоваться украинцы, которые:

официально работают и платят НДФЛ;

оплачивают обучение в украинских учебных заведениях;

имеют подтверждение расходов.

Воспользоваться скидкой может как студент-контрактник с официальным доходом, так и его родители или другие члены семьи первой степени родства. Однако в таком случае именно последние должны оплачивать обучение.

На какое обучение можно получить скидку

Речь идет о:

Читайте также:

дошкольном и школьном образовании;

профессионально-техническом образовании;

высшем образовании.

Налоговая скидка распространяется на расходы в отчетном налоговом году.

Как получить налоговую скидку

Для этого до 31 декабря 2026 года претендент на скидку подает декларацию об имущественном положении и доходах. Документы принимает Государственная налоговая служба. Подать декларацию можно лично или через электронные сервисы ГНС.

Чтобы оформить налоговую скидку, помимо декларации, понадобятся:

справка о доходах;

договор с учебным заведением;

документы, подтверждающие родственные связи (при необходимости).

И самое главное: нужно обязательно сохранить квитанции об оплате обучения.

Как писали Новини.LIVE, участникам мультипредметного теста (МПТ) в 2026 году, набравшим по 186 баллов за каждый предмет, будут выплачивать стипендию в размере 10 000 гривен. Деньги будут поступать в течение всего учебного года, если абитуриенту удастся поступить в учебное заведение.

Еще Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября 2026 года стипендии студентов изменятся. Выплаты будут колебаться от 4 000 до 20 000 гривен. Изменения коснутся и студентов учреждений профессионального предвузовского образования.