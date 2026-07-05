Податкова знижка за навчання в Україні: кому і як повертають гроші

Випускний у студентів, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні студентам-контрактникам та їхнім батькам надається важлива пільга. Йдеться про повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Та для цього потрібно працювати офіційно й підтвердити витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Кому надають податкову знижку

Таким правом можуть скористатися українці, які:

офіційно працюють і сплачують ПДФО;

платити за навчання в українських закладах освіти;

мають підтвердження про витрати.

Використати знижку може як студент-контрактниз з офіційним доходом, так і його батьки або інші члени сім’ї першого ступеня споріднення. Та у такому разі саме останнім потрібно оплачувати навчання.

За яке навчання можна отримати знижку

Йдеться про:

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дошкільну та шкільну освіту;

професійно-технічну освіту;

вищу освіту.

Податкова знижка поширюється на витрати у звітному податковому році.

Як отримати податкову знижку

Для цього до 31 грудня 2026 року претендент на знижку подає декларацію про майновий стан і доходи. Документи приймає Державна податкова служба. Надати декларацію можна особисто або через електронні сервіси ДПС.

Щоб оформити податкову знижку, крім декларації, знадобляться:

довідка про доходи;

договір із навчальним закладом;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (за потреби).

І найголовніше: потрібно обов'язково зберегти квитанції про оплату навчання.

Як писали Новини.LIVE, учасникам мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році, які отримають по 186 балів за кожен предмет, виплачуватимуть стипендію у розмірі 10 000 гривень. Гроші надходитимуть увесь навчальний рік, якщо абітурієнту вдасться вступити до закладу освіти.

Ще Новини.LIVE розповідали, що з 1 вересня 2026 року стипендії студентів зміняться. Виплати коливатимуться від 4 000 до 20 000 гривень. Зміни торкнуться й студентів закладів фахової передвищої освіти.