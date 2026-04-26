Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Налоговая льгота на медуслуги и усыновление: кто из украинцев вернет деньги

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 17:41
Податкова пільга у 2026 році: як отримати на ЕКЗ та усиновлення
Врач разговаривает с пациенткой, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам возвращают часть уплаченного налога на доходы физлиц по механизму налоговой скидки. Речь идет, в частности, о людях, которые тратили деньги, чтобы лечили бесплодие или оплачивали процедуру по усыновлению ребенка. Речь идет о возврате части налога на доходы физосибо, который удерживался из зарплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Подробнее о налоговой скидке

Налоговая льгота, как пояснили налоговики, распространяется на расходы, связанные со вспомогательными репродуктивными технологиями. Это, например, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), медицинские обследования и сопутствующие услуги.

Как получить налоговую скидку за процедуру ЭКО

Налоговой нужно предоставить подтверждающие документы. Это:

  • договор с медицинским учреждением;
  • платежки;
  • приходные кассовые ордера (если есть);
  • копии медицинских документов или подтверждение, что вы получали медуслугу.

Как получить налоговую скидку за усыновление ребенка

В 2026 году процедура следующая:

  • предоставляете налоговикам решение суда или другой документ об усыновлении;
  • подтверждаете, что уплатили государственную пошлину или другие обязательные платежи;
  • собираете квитанции, чеки, банковские выписки и другие документы, чтобы подтвердить расходы, связанные с усыновлением.

Кому из украинцев возвращают часть расходов

Речь идет о гражданах, которые работают за официальную зарплату, сами платили за медицинские услуги или за усыновление и могут подтвердить свои расходы соответствующими документами.

Как сообщали Новини.LIVE, субсидию на отопительный сезон 2025–2026 потребителям предоставляют на установленный период — с 16 октября по 15 апреля. И даже если тепло отключают раньше после решения местных властей, на уже назначенную субсидию это не повлияет.

Еще Новини.LIVE писали, что выбрать многодетным семьям: субсидию или льготу на коммуналку. Эти виды помощи имеют разные механизмы, по которым семьям начисляют и выплачивают финподдержку. В ПФУ рассказали об этом подробнее.

Налоговая служба скидка налоговая льгота
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации