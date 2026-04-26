Податкова пільга у 2026 році: як отримати на ЕКЗ та усиновлення

В Украине некоторым гражданам возвращают часть уплаченного налога на доходы физлиц по механизму налоговой скидки. Речь идет, в частности, о людях, которые тратили деньги, чтобы лечили бесплодие или оплачивали процедуру по усыновлению ребенка. Речь идет о возврате части налога на доходы физосибо, который удерживался из зарплаты.

Подробнее о налоговой скидке

Налоговая льгота, как пояснили налоговики, распространяется на расходы, связанные со вспомогательными репродуктивными технологиями. Это, например, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), медицинские обследования и сопутствующие услуги.

Как получить налоговую скидку за процедуру ЭКО

Налоговой нужно предоставить подтверждающие документы. Это:

договор с медицинским учреждением;

платежки;

приходные кассовые ордера (если есть);

копии медицинских документов или подтверждение, что вы получали медуслугу.

Как получить налоговую скидку за усыновление ребенка

В 2026 году процедура следующая:

предоставляете налоговикам решение суда или другой документ об усыновлении;

подтверждаете, что уплатили государственную пошлину или другие обязательные платежи;

собираете квитанции, чеки, банковские выписки и другие документы, чтобы подтвердить расходы, связанные с усыновлением.

Кому из украинцев возвращают часть расходов

Речь идет о гражданах, которые работают за официальную зарплату, сами платили за медицинские услуги или за усыновление и могут подтвердить свои расходы соответствующими документами.

