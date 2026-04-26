Головна Фінанси Податкова пільга на медпослуги й усиновлення: хто з українців поверне гроші

Податкова пільга на медпослуги й усиновлення: хто з українців поверне гроші

Дата публікації: 26 квітня 2026 17:41
Податкова пільга у 2026 році: як отримати на ЕКЗ та усиновлення
Лікарка розмовляє з пацієнткою, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

​В Україні деяким громадянам повертають частину сплаченого податку на доходи фізосіб за механізмом податкової знижки. Йдеться, зокрема, про людей, які витрачали гроші, щоб лікували безпліддя або оплачували процедуру з усиновлення дитини. Йдеться про повернення частини податку на доходи фізосібо, який утримувався із зарплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної податкової служби України (ДПСУ). 

Детальніше про податкову знижку

Податкова пільга, як пояснили податківці, поширюється на витрати, пов’язані з допоміжними репродуктивними технологіями. Це, наприклад, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), медичі обстеження і супутні послуги.
Як отримати податкову знижку за процедуру ЕКЗ
Податковій потрібно надати підтверджувальні документи. Це:

  • договір із медичним закладом;
  • платіжки;
  • прибуткові касові ордери (якщо є);
  • копії медичних документів або підтвердження, що ви отримували медпослугу.

Як отримати податкову знижку за усиновлення дитини

У 2026 році процедура наступна:

  • надаєте податківцям рішення суду або інший документ про усиновлення;
  • підтверджуєте, що сплатили державне мито або інші обов’язкові платежі;
  • збираєте квитанції, чеки, банківські виписки та інші документи, щоб підтвердити витрати, пов’язані з усиновленням.

Кому з українців повертають частину витрат 

Йдеться про громадян, які працюють за офіційну зарплату, самі платили за медичні послуги чи за усиновлення і можуть підтвердити свої витрати відповідними документами. 

Податкова служба знижка податкова пільга
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
