Податкова пільга у 2026 році: як отримати на ЕКЗ та усиновлення

​В Україні деяким громадянам повертають частину сплаченого податку на доходи фізосіб за механізмом податкової знижки. Йдеться, зокрема, про людей, які витрачали гроші, щоб лікували безпліддя або оплачували процедуру з усиновлення дитини. Йдеться про повернення частини податку на доходи фізосібо, який утримувався із зарплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної податкової служби України (ДПСУ).

Детальніше про податкову знижку

Податкова пільга, як пояснили податківці, поширюється на витрати, пов’язані з допоміжними репродуктивними технологіями. Це, наприклад, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), медичі обстеження і супутні послуги.

Як отримати податкову знижку за процедуру ЕКЗ

Податковій потрібно надати підтверджувальні документи. Це:

договір із медичним закладом;

платіжки;

прибуткові касові ордери (якщо є);

копії медичних документів або підтвердження, що ви отримували медпослугу.

Як отримати податкову знижку за усиновлення дитини

У 2026 році процедура наступна:

надаєте податківцям рішення суду або інший документ про усиновлення;

підтверджуєте, що сплатили державне мито або інші обов’язкові платежі;

збираєте квитанції, чеки, банківські виписки та інші документи, щоб підтвердити витрати, пов’язані з усиновленням.

Кому з українців повертають частину витрат

Йдеться про громадян, які працюють за офіційну зарплату, самі платили за медичні послуги чи за усиновлення і можуть підтвердити свої витрати відповідними документами.

