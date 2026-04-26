Податкова пільга у 2026 році: як отримати на ЕКЗ та усиновлення

Податкова пільга на медпослуги й усиновлення: хто з українців поверне гроші
В Україні деяким громадянам повертають частину сплаченого податку на доходи фізосіб за механізмом податкової знижки. Йдеться, зокрема, про людей, які витрачали гроші, щоб лікували безпліддя або оплачували процедуру з усиновлення дитини. Йдеться про повернення частини податку на доходи фізосібо, який утримувався із зарплати.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної податкової служби України (ДПСУ).
Детальніше про податкову знижку
Податкова пільга, як пояснили податківці, поширюється на витрати, пов’язані з допоміжними репродуктивними технологіями. Це, наприклад, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), медичі обстеження і супутні послуги.
Як отримати податкову знижку за процедуру ЕКЗ
Податковій потрібно надати підтверджувальні документи. Це:
- договір із медичним закладом;
- платіжки;
- прибуткові касові ордери (якщо є);
- копії медичних документів або підтвердження, що ви отримували медпослугу.
Як отримати податкову знижку за усиновлення дитини
У 2026 році процедура наступна:
- надаєте податківцям рішення суду або інший документ про усиновлення;
- підтверджуєте, що сплатили державне мито або інші обов’язкові платежі;
- збираєте квитанції, чеки, банківські виписки та інші документи, щоб підтвердити витрати, пов’язані з усиновленням.
Кому з українців повертають частину витрат
Йдеться про громадян, які працюють за офіційну зарплату, самі платили за медичні послуги чи за усиновлення і можуть підтвердити свої витрати відповідними документами.
