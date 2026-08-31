Налоговый расчет 2026: сроки подачи для ФЛПов

Женщина работает с документами и калькулятором в офисе. Фото: Рexels.com

С 1 августа 2026 года в Украине применяются обновленные формы Налогового расчета. Для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предусмотрена квартальная отчетность с разбивкой показателей за каждым месяцем квартала. Другие налоговые агенты, в том числе юридические лица, представляют расчет ежемесячно.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передает Новини.LIVE .

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Новые формы Налогового расчета вступили в силу 17 июля 2026 года и применяются с 1 августа. Для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предусмотрена квартальная форма, в которой показатели указываются отдельно за каждый месяц квартала.

Кто и когда представляет Налоговый расчет

Налоговый расчет представляют налоговые агенты и плательщики единого взноса. В отчете отражается информация о доходах, начисленных и выплаченных физическим лицам, удержанных налогах и начисленном едином взносе.

Периодичность представления зависит от статуса плательщика. ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, отчитываются ежеквартально. Для других налоговых агентов, в частности, юридических лиц, отчетным периодом является календарный месяц.

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ФЛП отчитывается ежеквартально

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, представляют Налоговый расчет в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала. При этом информацию в отчете указывают отдельно за каждый месяц квартала.

То есть предприниматель не представляет отдельный расчет после каждого месяца. Один квартальный документ содержит информацию за три месяца соответствующего квартала.

С 1 августа для этой категории плательщиков применяется обновленная квартальная форма расчета. В то же время, отчетность, которую ФЛП уже подал за месяцы квартала по предварительной ежемесячной форме, повторно подавать не нужно.

Юридические лица отчитываются ежемесячно

Для других налоговых агентов, в частности, юридических лиц, отчетным периодом остается календарный месяц.

Налоговый расчет они представляют в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. Новая форма для этой категории плательщиков впервые была применена за июль 2026 года, поэтому предельным сроком ее представления было 20 августа.

Таким образом, юридические лица и другие налоговые агенты отчитываются ежемесячно, а ФЛПы и независимые профессионалы — ежеквартально с распределением показателей за каждым месяцем.

Какие сроки представления действуют

Основные правила представления Налогового расчета в 2026 году таковы:

ФЛП и независимые профессионалы — в течение 40 календарных дней после окончания квартала;

юридические лица и другие налоговые агенты — в течение 20 календарных дней после окончания месяца;

ФЛП отмечают в квартальном Расчете показатели отдельно за каждый месяц;

Обновленные формы вступили в силу 17 июля и применяются с 1 августа 2026 года.

Нужно ли подавать отчет повторно

Для ФЛП, которые уже подавали Расчет за месяцы квартала по предварительной форме, ГНС предусмотрела отдельный порядок.

Если предприниматель уже представил отчетность за все месяцы соответствующего квартала, после введения новой квартальной формы повторно подавать Расчет за этот период не требуется.

Если же за один или несколько месяцев квартала отчетность не подавалась, квартальный расчет следует подать за соответствующие месяцы, по которым отсутствует отчетность.

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