Купюры евро и конверт на столе. Фото: Новини.LIVE

В Германии можно хранить дома любую сумму наличных, ведь закон не устанавливает конкретного лимита. Однако если во время обыска правоохранители обнаружат значительные сбережения, владельцу могут задать вопросы об их происхождении. Кроме того, в случае кражи страховая компания возместит лишь ограниченную сумму.

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко, передают Новини.LIVE.

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Существуют ли ограничения на хранение наличных дома в Германии

В Германии нет закона, определяющего максимальную сумму наличных, которую человек может хранить в собственном жилище. В то же время крупные сбережения могут привлечь внимание правоохранительных органов, если возникнут подозрения относительно их происхождения.

По словам юриста, в странах ЕС действуют строгие правила по борьбе с отмыванием незаконно полученных денег. Если человек не может объяснить происхождение наличных на сумму от 10 тысяч евро, это может вызвать дополнительные вопросы.

Если в ходе проверки или следственных действий обнаружат такую сумму, а владелец не сможет подтвердить законность ее получения, деньги могут изъять.

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Когда правоохранители могут найти деньги дома

Значительные суммы наличных могут обнаружить во время обыска. Например, если человека подозревают в преступлении и правоохранители получили соответствующее разрешение на проведение следственных действий в его жилище.

В таком случае полиция может изъять найденные деньги, а владельцу придется объяснять, откуда они взялись.

Также в определенных ситуациях проверку может провести налоговая служба Германии — Finanzamt. Впрочем, по словам адвоката, такие визиты случаются нечасто и обычно имеют конкретные основания.

Таким образом, 10 тысяч евро можно считать суммой, при превышении которой могут возникнуть дополнительные вопросы относительно происхождения наличных.

Сколько наличных лучше хранить дома

Отдельно стоит учитывать правила страхования. В Германии страховые компании могут компенсировать потерю наличных в результате кражи, но выплаты ограничиваются установленными суммами.

Обычно максимальное страховое возмещение за похищенные деньги, хранившиеся дома, составляет около 2 500 евро.

Например, если человек хранил в квартире 5 тысяч евро, а впоследствии эти деньги были похищены, страховая компания может компенсировать лишь часть убытка — не более предусмотренного договором лимита.

Именно поэтому юрист советует не хранить дома более 2 500 евро наличными. Такой подход поможет снизить риски потери сбережений в случае кражи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных можно хранить дома в Польше. Само по себе хранение денег дома не нарушает закон и не влечет за собой наказания. В то же время могут возникнуть сложности, если владелец решит положить сбережения на банковский счет.

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