Купюри євро та конверт на столі. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині можна зберігати вдома будь-яку суму готівки, адже закон не встановлює конкретного ліміту. Однак якщо під час обшуку правоохоронці знайдуть значні заощадження, власнику можуть поставити запитання про їх походження. Крім того, у разі крадіжки страхова компанія компенсує лише обмежену суму.

Про це розповів адвокат Юрій Демченко, передають Новини.LIVE.

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Чи є обмеження на готівку вдома у Німеччині

У Німеччині немає закону, який визначає максимальну суму готівки, яку людина може зберігати у власному помешканні. Водночас великі заощадження можуть привернути увагу правоохоронців, якщо виникнуть підозри щодо їхнього походження.

За словами юриста, у країнах ЄС діють суворі правила протидії відмиванню незаконно отриманих грошей. Якщо людина не може пояснити походження готівки на суму від 10 тисяч євро, це може викликати додаткові запитання.

Якщо під час перевірки або слідчих дій виявлять таку суму, а власник не зможе підтвердити законність її отримання, гроші можуть вилучити.

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Коли правоохоронці можуть знайти гроші вдома

Значні суми готівки можуть виявити під час обшуку. Наприклад, якщо людину підозрюють у злочині та правоохоронці отримали відповідний дозвіл на проведення слідчих дій у її помешканні.

У такому випадку поліція може вилучити знайдені гроші, а власнику доведеться пояснювати, звідки вони взялися.

Також у певних ситуаціях перевірку може провести податкова служба Німеччини — Finanzamt. Втім, за словами адвоката, такі візити трапляються нечасто та зазвичай мають конкретні підстави.

Таким чином, 10 тисяч євро можна вважати сумою, після якої можуть виникнути додаткові запитання щодо походження готівки.

Скільки готівки краще зберігати вдома

Окремо варто враховувати правила страхування. У Німеччині страхові компанії можуть компенсувати втрату готівки внаслідок крадіжки, але виплати обмежуються встановленими сумами.

Зазвичай максимальне страхове відшкодування за викрадені гроші, які зберігалися вдома, становить близько 2 500 євро.

Наприклад, якщо людина тримала у помешканні 5 тисяч євро, а згодом ці гроші викрали, страхова компанія може компенсувати лише частину втрати — не більше передбаченого договором ліміту.

Саме тому юрист радить не зберігати вдома більш як 2 500 євро готівкою. Такий підхід допоможе зменшити ризики втрати заощаджень у разі крадіжки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки готівки можна тримати вдома у Польщі. Саме зберігання грошей вдома не порушує закон і не передбачає покарання. Водночас труднощі можуть виникнути, якщо власник вирішить внести заощадження на банківський рахунок.

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