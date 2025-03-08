Заработок на ломе в Украине в марте 2025 — обзор цен и тенденций рынка

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка черных металлов является важным компонентом современной промышленности. Она способствует рациональному использованию ресурсов и уменьшению количества отходов. Сдача лома не только помогает поддерживать экологическое равновесие, но и может стать источником стабильного дохода.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 8 марта 2025 года.

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Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в феврале 2025 года выпустил 6,6 тыс. тонн металлопроката, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В январе объем производства металлопроката составил 0,5 тыс. тонн.

Выпуск металлургического кокса на ДМЗ в феврале снизился на 23,7% в годовом исчислении и на 8,4% по сравнению с январем, достигнув 17,3 тыс. тонн. В прошлом месяце предприятие отгрузило потребителям 6,1 тыс. тонн проката, а также весь объем произведенного кокса.

В ходе прокатной кампании за январь—февраль 2025 года произведено 7,1 тыс. тонн металлопродукции, что на 9,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С начала года выпуск металлургического кокса составил 36,2 тыс. тонн, что на 20,2% меньше чем за январь—февраль 2024 года.

При этом по итогам 2024 года ДМЗ сократил производство металлопроката на 59,4% по сравнению с 2023 годом — до 42,9 тыс. тонн. Выпуск кокса снизился на 1,2% в годовом исчислении — до 289,1 тыс. тонн.

Цены на чермет в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 8 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Запорожская область — от 5,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 7,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы обычно значительно выше, чем на черные. Стоимость меди в Украине постоянно растет, причем именно медный лом имеет самую высокую цену.

Кроме цветных металлов, большим спросом сейчас пользуются также драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают увеличиваться, что связано с экономической нестабильностью и влиянием геополитических факторов.