Заробіток на брухті в Україні у березні 2025 — огляд цін та тенденцій ринку

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Перероблення чорних металів є важливим компонентом сучасної промисловості. Воно сприяє раціональному використанню ресурсів та зменшенню кількості відходів. Здавання брухту не тільки допомагає підтримувати екологічну рівновагу, але й може стати джерелом стабільного доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 8 березня 2025 року.

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Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) у лютому 2025 року випустив 6,6 тис. тонн металопрокату, що на 29,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У січні обсяг виробництва металопрокату становив 0,5 тис. тонн.

Випуск металургійного коксу на ДМЗ у лютому знизився на 23,7% у річному обчисленні та на 8,4% порівняно з січнем, досягнувши 17,3 тис. тонн. Минулого місяця підприємство відвантажило споживачам 6,1 тис. тонн прокату, а також весь обсяг виробленого коксу.

У ході прокатної кампанії за січень-лютий 2025 року вироблено 7,1 тис. тонн металопродукції, що на 9,2% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. З початку року випуск металургійного коксу становив 36,2 тис. тонн, що на 20,2% менше ніж за січень-лютий 2024 року.

При цьому за підсумками 2024 року ДМЗ скоротив виробництво металопрокату на 59,4% порівняно з 2023 роком — до 42,9 тис. тонн. Випуск коксу знизився на 1,2% у річному обчисленні — до 289,1 тис. тонн.

Ціни на чормет в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 8 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 7,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали зазвичай значно вищі, ніж на чорні. Вартість міді в Україні постійно зростає, причому саме мідний брухт має найвищу ціну.

Крім кольорових металів, великий попит нині мають також дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото в ломбардах продовжують збільшуватися, що пов’язано з економічною нестабільністю та впливом геополітичних факторів.