Самые низкие и самые высокие пенсии в Украине – инфографика по регионам – сколько получают пенсионеры

Пенсионеры с планшетом. Фото: Frepeek

В Украине зафиксирован разный размер пенсионных выплат. Так, самые высокие пенсии зарегистрированы в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Размер пенсий по Украине

Отмечается, что столичные пенсионеры получают в среднем 7248 грн, в то время как в Тернопольской области — всего 4070 грн.

При этом по состоянию на начало 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5385,25 грн. Следует добавить, что за прошлый год она выросла на 16,5%.

Следовательно, наибольший рост средней пенсии зафиксирован в Ровенской области: в 1,5 раза в год, что на 26% больше, чем средние выплаты по Украине.

Однако только в восьми областях выплаты выше средних по стране.

Вместе с тем доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3 тыс. грн, уменьшилась с 39% до 30% в течение 2023 года.

Уменьшилось и количество тех, чьи пенсии составляют от 3 до 4 тыс. грн — с 23% до 21%.

А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4 тыс. грн, наоборот возросло.

Размер пенсий в Украине по областям. Фото: Инфорграфика "Опендатабот"

Какая минимальная пенсия в Украине

С 1 января 2024 года минимальный размер пенсионных выплат вырос с 2093 грн до 2361 грн, максимальный — с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

К слову, индексацию всех пенсий запланировано провести с 1 марта. В этом году ее должны провести по новой бальной системе, чтобы уравнять выплаты гражданам, вышедшим на пенсию в разное время.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.