Найнижчі та найвищі пенсії в Україні - інфографіка по регіонах - скільки отримують пенсіонери

Пенсіонери з планшетом. Фото: Frepeek

В Україні зафіксовано різний розмір пенсійних виплат. Так, найвищі пенсії зареєстровано у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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Розмір пенсій по Україні

Зазначається, що столичні пенсіонери отримують в середньому 7248 грн, у той час, як на Тернопільщині — лишень 4070 грн.

При цьому, станом на початок 2024 року середня пенсія в Україні становить 5385,25 грн. Варто додати, що за минулий рік вона зросла на 16,5%.

Відтак, найбільше зростання середньої пенсії зафіксовано на Рівненщині: у 1,5 рази за рік, що на 26% більше, ніж середні виплати по Україні.

Однак тільки у восьми областях виплати вищі за середні по країні.

Разом з тим, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис. грн, зменшилася з 39% до 30% протягом 2023 року.

Зменшилася і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис. грн — з 23% до 21%.

А от кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис. грн, навпаки зросла.

Розмір пенсій в Україні по областях. Фото: Інфорграфіка "Опендатабот"

Яка мінімальна пенсія в Україні

З 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсійних виплат зріс із 2093 грн до 2361 грн, максимальний — з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

До слова, індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також повідомляли, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.