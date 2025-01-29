Нафтогаз предлагает новый вариант расчета за газ — что нужно знать

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала о возможности расчета за природный газ с помощью карты "Национальный кэшбек" накопленными средствами от государства. Там уточнили, как осуществить соответствующую операцию.

Об этом говорится на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины".

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Расчет с Нафтогазом за потребленный газ кешбэком

В Нафтогазе напомнили, что "Национальный кешбэк" является государственной программой, в соответствии с которой гражданам возвращаются 10% от расходов за товары или услуги от украинских производителей.

По правилам программы, полученный кешбэк потребители могут использовать на коммунальные услуги.

"Присоединяйтесь к "Национальному кешбэку" — экономьте на коммунальных платежах, поддерживая украинское производство", — говорится в сообщении.

Соответствующий проект реализуют совместно Министерство экономики и Министерств цифровой трансформации, Национальный банк и Кабинет министров.

Как украинцам оплатить газ кешбэком

Таким образом, украинцы могут рассчитаться за услуги газоснабжающей компании "Нафтогаз" картой "Национальный кешбэк".

Для этого необходимо:

оформить специальную карту (виртуальную в приложении банка или физическую в банковском отделении);

определить карту для осуществления расчетов за покупки;

покупать украинские товары, получать кешбэк на специальный счет;

использовать кешбэк для оплаты коммунальных услуг.

Для этого нужно:

добавить карту в мобильном приложении/личном кабинете Нафтогаза как основную для расчета за газ;

рассчитаться за потребленный природный газ.

В Нафтогазе назвали ключевые преимущества программы "Нацкешбэк":

экономия до 3 тыс. гривен в месяц;

целевое использование на коммунальные услуги;

простая система начисления/использования средств;

поддержка украинских производителей.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут платить существенно меньше по одному из тарифов на коммунальные услуги. Изменились правила для тех, кто использует электроотопительные установки.

Также мы писали, что в 2025 году некоторые из украинцев будут вынуждены платить больше за транспортировку топлива. Стоимость выросла из-за отказа Украины перекачивать российское голубое топливо в страны Европы.