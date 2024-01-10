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Нафтогаз рассказал о третьей платежке за газ — каких ждать тарифов в 2024-м

10 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Третья платежка за газ — в Нафтогазе озвучили тарифы на 2024 год
Газовая плита. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С января 2024 года бытовым потребителям начнет приходить третья квитанция за газ, касающаяся содержания внутридомовых систем. В "Нафтогазе Украины" обнародовали стоимость услуги, которая для всех будет отличаться.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Газсети" из орбиты "Группы Нафтогаз".

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Тарифы на содержание внутридомовых систем

Таким образом, украинцы в новом году впервые будут платить по трем платежкам:

  • за "голубое топливо";
  • доставку (распределение) газа;
  • обслуживание внутридомовых труб.

В компании "Газсети" обнародовали тарифы на новую услугу.

Третья коммунальная квитанция за газ обойдется в 108 — 959,7 гривны. Суммы для потребителей в разных регионах и домах будут разными. Их нужно будет платить каждый год. Размер платежа будет зависеть от количества жителей, и в многоквартирных домах будет меньше, чем в частных домах.

При этом на сайте "Газсети" каждый может найти свой адрес и уточнить тариф на новую услугу.

В качестве примера жители дома по адресу: бульвар Александрийский, 75/25 в Белой Церкви будут платить 103,9 грн. А владелец домохозяйства по адресу Александрийский бульвар, 31/33 — 729 грн.

В обслуживание будет входить по новой услуге:

  • осмотр газового оборудования;
  • осмотр и проверка газопровода на плотность;
  • испытание под давлением;
  • обслуживание запорных устройств.

Такая услуга должна обеспечить гарантию безопасности использования газа.

Также будут обнародованы графики проведения техосмотров и цен для каждой многоэтажки.

К примеру, в Полтаве облгаз оценивает обслуживание 36 квартир в 5,6 тыс. грн. То есть, за каждую квартиру по 155 грн. При этом можно будет платить не сразу, а по 25,9 грн в течение шести месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Комитете Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, зачем правительство вернуло наказание за задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Теперь мораторий распространяется исключительно на оккупированные территории и "горячие точки".

Также мы писали о том, что в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

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