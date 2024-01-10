Третя платіжка за газ — у Нафтогазі озвучили тарифи на 2024 рік

Газова плита. Фото: Unplush

Із січня 2024 року побутовим споживачам почне надходити третя квитанція за природний газ, яка стосується утримання внутрішньобудинкових систем. У "Нафтогаз України" оприлюднили вартість послуги, яка для всіх різнитиметься.

Про це повідомила пресслужба компанії "Газмережі" з орбіти "Групи Нафтогазу".

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Тарифи на утримання внутрішньобудинкових систем

Таким чином, українці у новому році вперше платитимуть за трьома платіжками:

за "блакитне паливо";

доставку (розподіл) газу;

обслуговування внутрішньобудинкових труб.

У компанії "Газмережі" оприлюднили тарифи для нової послуги.

Як зазначають фахівці, третя комунальна квитанція за газ становитиме 108-959,7 гривні. Суми для споживачів у різних регіонах та будинках будуть різні. Їх необхідно буде платити щороку. Розмір платежу залежатиме від кількості жителів, і в багатоквартирних будинках буде менший, ніж у приватних оселях.

При цьому на сайті "Газмережі" кожен може знайти власну адресу та уточнити тариф на нову послугу.

Як приклад, жителі будинку за адресою: бульвар Олександрійський, 75/25 у Білій Церкві платитимуть 103,9 грн. А власник домогосподарства за адрсою Олександрійський бульвар, 31/33 — 729 грн.

В обслуговування буде входити за новою послугою:

огляд газового обладнання;

огляд і перевірка газопроводу на щільність;

випробування під тиском;

обслуговування запірних пристроїв.

Така послуга має надати гарантію безпеки використання газу.

Також будуть оприлюднені графіки проведення техоглядів та ціни для кожної багатоповерхівки.

Наприклад, у Полтаві облгаз оцінює обслуговування 36 квартир у 5,6 тис. грн. Тобто за кожну квартиру по 155 грн. При цьому можна буде платити не одразу, а по 25,9 грн упродовж шести місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".

Також ми писали про те, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/2024 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.