Счета за газ — Нафтогаз рассказал, когда украинцы могут вернуть деньги

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Некоторые клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут вернуть средства с оплаты счетов. Это может произойти в одном случае.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Как пояснили в компании, средства возвращают тогда, когда была произведена ошибочная оплата за "голубое топливо". Там рассказали, как необходимо поступать в таких случаях. Для этого создали специальную инструкцию, обнародованную для потребителей на главном сайте.

Так, в случае ошибочно присланных средств потребитель должен следовать утвержденному алгоритму действий, который поможет вернуть "кровные".

Какие необходимы документы

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

написать заявление о возврате средств на имя компании, где необходимо описать ситуацию, а также указать дату и подписать;

платежный документ об оплате (квитанция/чек/банковская выписка);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

паспорт гражданина.

Также необходимо указать номер телефона, адрес электронной почты.

"Если средства необходимо вернуть на карту, отправьте дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой", — говорится в сообщении.

Все документы нужно отправить:

на электронную почту — client@gas.ua;

почтовой отправкой по адресу — г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украина".

Что еще стоит знать

Напомним, осенью 2024 года украинцам начали присылать "третью платежку" за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем.

Также мы писали, что в Украине в новом отопительном сезоне 2024-2025 стоимость централизованного отопления для большинства бытовых потребителей останется неизменной. Тариф будет составлять 1,65 тыс. грн/Гкал.