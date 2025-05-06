Обновление данных — Нафтогаз сделал важное предупреждение

Нафтогаз рекомендовал обновить данные — какие грозят проблемы
В ГК "Нафтогаз Украины" обратились к потребителям природного газа с объяснением о необходимости актуализации данных. Там отметили, что обновление информации позволит избежать проблем в будущем.
Об этом говорится в сообщении на странице Нафтогаза в Facebook.
Проблемы клиентов со старыми данными
В газоснабжающей компании отметили, что актуализация данных является не просто формальностью, а основой качественного сервиса и эффективного взаимодействия с потребителями.
В Нафтогазе процесс обновления данных занимает несколько минут и имеет важное значение.
"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — отметили в газоснабжающей компании.
Соответствующая процедура нужна для:
- правильного начисления за потребленное голубое топливо;
- избежания каких-либо проблем с документами;
- получения актуальных данных по лицевому счету;
- оперативного доступа к онлайн-сервисам и возможности передачи данных счетчика;
- корректного информирования.
Когда необходима актуализация данных
В компании объяснили, когда именно клиентам необходимо обновить данные. Среди основных причин актуализации информации:
- изменение фамилии клиента;
- новый номер телефона или электронного адреса;
- изменение паспортных данных;
- выявление несоответствий данных профиля в системе ГК "Нафтогаз Украины".
Для актуализации данных граждане должны пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить нужную информацию.
"Не откладывайте и проверьте свои данные в личном кабинете на my.gas.ua. Это быстро, удобно и важно", — добавили в компании.
Ранее мы писали, что украинское правительство продлило действие тарифа на электроэнергию до конца октября текущего года. Таким образом стоимость 1 кВт-ч в дальнейшем будет составлять 4,32 грн.
Также мы рассказывали, что клиентам Нафтогаза предусмотрены ежемесячные скидки. Те, кто хочет воспользоваться соответствующим бонусом, должны вовремя оплатить газ.
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