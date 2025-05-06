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Нафтогаз рекомендовал обновить данные — какие грозят проблемы

6 мая 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Обновление данных — Нафтогаз сделал важное предупреждение
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В ГК "Нафтогаз Украины" обратились к потребителям природного газа с объяснением о необходимости актуализации данных. Там отметили, что обновление информации позволит избежать проблем в будущем.

Об этом говорится в сообщении на странице Нафтогаза в Facebook.

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Проблемы клиентов со старыми данными

В газоснабжающей компании отметили, что актуализация данных является не просто формальностью, а основой качественного сервиса и эффективного взаимодействия с потребителями.

В Нафтогазе процесс обновления данных занимает несколько минут и имеет важное значение.

"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — отметили в газоснабжающей компании.

 

нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Соответствующая процедура нужна для:

  • правильного начисления за потребленное голубое топливо;
  • избежания каких-либо проблем с документами;
  • получения актуальных данных по лицевому счету;
  • оперативного доступа к онлайн-сервисам и возможности передачи данных счетчика;
  • корректного информирования.

Когда необходима актуализация данных

В компании объяснили, когда именно клиентам необходимо обновить данные. Среди основных причин актуализации информации:

  • изменение фамилии клиента;
  • новый номер телефона или электронного адреса;
  • изменение паспортных данных;
  • выявление несоответствий данных профиля в системе ГК "Нафтогаз Украины".

Для актуализации данных граждане должны пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить нужную информацию.

"Не откладывайте и проверьте свои данные в личном кабинете на my.gas.ua. Это быстро, удобно и важно", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что украинское правительство продлило действие тарифа на электроэнергию до конца октября текущего года. Таким образом стоимость 1 кВт-ч в дальнейшем будет составлять 4,32 грн.

Также мы рассказывали, что клиентам Нафтогаза предусмотрены ежемесячные скидки. Те, кто хочет воспользоваться соответствующим бонусом, должны вовремя оплатить газ.

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