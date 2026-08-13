Нафтогаз призвал приобрести важный прибор для газа летом: причины и стоимость

Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В одном из филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в состав "Группы Нафтогаз", потребителей предупредили о необходимости установки в домах устройств, которые обеспечат контроль качества воздуха и предотвратят утечки газа. Наличие соответствующих приборов является одним из правил технической эксплуатации систем газоснабжения.

Соответствующее объявление сделал Днепропетровский филиал "Газсети", сообщает издание Новини.LIVE.

Необходимость в сигнализаторах для домов с газовыми приборами

По информации филиала, есть вещи, которые невозможно увидеть, услышать или почувствовать, угарный газ — одна из них. В то время как сигнализатор угарного газа призван обнаруживать подобные истоки.

В частности, согласно государственным строительным нормам, их использование обязательно, если газовое оборудование отводит продукты сгорания в дымоход.

Речь идет о небольшом приборе, который мгновенно подаст сигнал, если концентрация CO в помещении превысит опасный показатель. Именно поэтому установка соответствующего прибора дома станет простым способом повысить уровень защиты для себя и близких.

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Также в Газсети отметили, что установка соответствующего прибора актуальна не только зимой, когда закрыты все окна, необходимость в предохранителе сохраняется и в летний период.

"И не думайте, что угарный газ — это только зимняя проблема. Летом закрытые окна, кондиционер и недостаточная вентиляция могут ухудшать приток свежего воздуха. А во время работы газовой колонки или котла в таких условиях может образовываться угарный газ", — объясняют специалисты.

Владельцам газовых приборов в домах посоветовали соблюдать несколько рекомендаций, способных обезопасить от опасности и спасти жизнь. А именно:

Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные решетки; Необходимо обеспечивать приток свежего воздуха во время работы газовых приборов; Отказываться от практики оставлять газовые приборы без присмотра; В обязательном порядке установить сигнализатор угарного газа.

Какие бывают сигнализаторы и цены

На сайте Нафтогаза клиентам представлен широкий выбор моделей газовых сигнализаторов. Такие устройства для обнаружения утечек природного, бытового (метан, пропан-бутан) или угарного газа (CO) можно устанавливать как в квартирах, так и в домах с газовыми приборами.

Газовые сигнализаторы могут издавать громкие звуковые и световые сигналы в случае возникновения угрозы в виде превышения безопасной концентрации для защиты жильцов домов от отравления и взрывов.

Цены на соответствующие приборы различаются и зависят от функционала. В частности, среди самых доступных вариантов — газовый сигнализатор MAXI GROUP MAXI/C 220В. Такой прибор стоит 1 335 грн, при этом способен обнаруживать метан, пропан-бутан и угарный газ. Порог срабатывания — 1% (для метана), 0,4% (для пропан-бутана), 0,005% (для угарного газа).

Также среди бюджетных вариантов — газовые сигнализаторы "Страж" S50ВК по цене 1 766 грн. По характеристикам его порог срабатывания для метана составляет 0,5% (10% НКПР), для угарного газа — 0,005% (50 ppm).

Более дорогие приборы, в частности сигнализатор газа "Страж" 2S50A4Q стоимостью 4 169 грн, обладают более широким функционалом. Предусмотрен переключающийся "сухой" контакт реле для передачи сигнала на пульт сигнализации, управления светозвуковым устройством и даже вытяжкой.

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