Нафтогаз закликав купити важливий прилад для газу влітку: причини та вартість

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В одній з філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до складу "Групи Нафтогаз", попередили споживачів про необхідність встановлення в оселях пристроїв, що гарантуватимуть контроль за якістю повітря та запобігатимуть витокам газу. Наявність відповідних приладів є одним із правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Відповідне оголошення зробила Дніпропетровська філія "Газмережі", інформує видання Новини.LIVE.

Потреба у сигналізаторах для осель з газовими приладами

За інформацією філії, є речі, які неможливо побачити, почути чи відчути, чадний газ — одна з них. Тоді як сигналізатор чадного газу покликаний виявляти подібні витоки.

Зокрема, згідно з державними будівельними нормами, їх використання є обов'язковим, якщо газове обладнання відводить продукти згоряння в димохід.

Йдеться про невеликий прилад, який миттєво подасть сигнал, якщо концентрація CO у приміщенні перевищить небезпечний показник. Саме тому встанолення відповідного приладу вдома стане простим способом підвищити рівень захисту для себе та близьких.

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Також у Газмережі зауважили, що встановлення відповідного приладу актуальне не тільки взимку, коли зачинені всі вікна, потреба у запобіжнику зберігається і в літній період.

"І не думайте, що чадний газ — це лише про зиму. Влітку зачинені вікна, кондиціонер і недостатня вентиляція можуть погіршувати приплив свіжого повітря. А під час роботи газової колонки чи котла за таких умов може утворюватися чадний газ", — пояснюють фахівці.

Власникам газових приладів в оселях порадили дотримуватися кількох рекомендацій, здатних убезпечити від небезпеки та врятувати життя. А саме:

В жодному разі не можна закривати вентиляційні решітки; Необхідно забезпечувати приплив свіжого повітря під час роботи газових приладів; Відмовитися від практики залишення газових приладів без нагляду; В обов'язковому порядку встановити сигналізатор чадного газу.

Які бувають сигналізатори та ціни

На сайті Нафтогазу до вибору клієнтів представлені різноманітні моделі сигналізаторів газу. Такі пристрої для виявлення витоків природного, побутового (метан, пропан-бутан) чи чадного газу (CO) можна встановлювати як у квартирах, так і будинках з газовими приладами.

Газові сигналізатори можуть видавати гучні звукові та світлові сигнали у разі появи загрози у вигляді перевищення безпечної концентрації для захисту мешканців осель від отруєння та вибухів.

Ціни відповідних приладів різняться і залежать від функціоналу. Зокрема, серед найдоступніх варіантів — Сигналізатор газу MAXI GROUP MAXI/C 220В. Такий прилад коштує 1 335 грн, водночас наділений здатністю виявляти метан, пропан-бутан, чадний газ. Поріг спрацювання — 1% (для метану), 0,4% (для пропан-бутану), 0,005% (для чадного газу).

Також серед бюджетних варіантів — Сигналізатори газу Страж S50ВК за 1 766 грн. За характеристиками, його поріг спрацювання щодо метану становить 0,5% (10% НКПР), для чадного газу — 0,005% (50 ppm).

Дорожчі прилади, зокрема Сигналізатор газу Страж 2S50A4Q, вартістю 4 169 грн, має ширший функціонал. Передбачається перекидний "сухий" контакт реле для передачі сигналу на пульт сигналізації, управління світлозвуковим пристроєм та навіть витяжкою.

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