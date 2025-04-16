Клиентов Нафтогаза просят установить важный прибор за 1 тыс. грн — какие причины

Газовая плита и зажженная спичка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала украинским потребителям о том, как распознать угрозу утечки газа. Также назвали надежный способ обезопасить себя от негативного развития событий.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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В компании отмечают, что умение оперативно распознать угрозу утечки газа и знание инструкции действий в таких случаях, могут помочь предотвратить различные осложнения и избежать аварийной ситуации.

Среди ключевых признаков утечки газа в доме является наличие:

характерного резкого запаха;

необычных звуков в виде свиста или шипения от газового оборудования;

пожелтение, внезапное увядание растений возле газовых труб.

Иллюстрация. Источник: ГК Нафтогаз

Как действовать в случае обнаружения угрозы

Специалисты советуют в случае обнаружения утечки газа действовать по следующей инструкции:

необходимо быстро перекрыть подачу газа, закрыв вентиль на трубе или приборе;

проветрить помещение, открыв окна и двери для поступления воздуха;

эвакуировать всех жителей из здания, отойдя на безопасное расстояние и прихватив с собой документы;

не взаимодействовать с электроприборами, ведь любая искра может привести к взрыву;

избегать открытого огня, нельзя пользоваться спичками или зажигалкой;

не пытаться устранить утечку самостоятельно, а вызвать аварийную газовую службу, набрав номер 104.

"Залог безопасности — не только мгновенная реакция, но и постоянная профилактика: регулярные технические осмотры оборудования и осторожность", — сообщили в компании.

Кроме того, граждане могут воспользоваться надежным способом, чтобы обезопасить себя от угрозы. Для этого стоит установить в доме сигнализатор газа, который стоит около 1 тыс. грн и выше. Посмотреть, какие есть приборы, можно на странице Нафтогаза.

Сигнализатор газа способен выявить такие вещества:

метан, что может привести к взрыву;

пропан/бутан из баллонов, используемых в газовых плитах;

окись углерода — угарный газ, возникающий от неполного сгорания топлива.

Ранее мы писали, что украинцы с 1 мая должны заплатить дополнительную сумму до 1 тыс. грн за природный газ. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию зданий.

Также мы рассказывали, что за последний год тарифы в Украине на жилищно-коммунальные услуги подскочили в среднем на 20%. Больше всего подорожало электричество, за которое граждане платят на 63% больше.