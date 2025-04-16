Клиентов Нафтогаза просят установить важный прибор за 1 тыс. грн — какие причины

Нафтогаз просит установить важный прибор за 1 тыс. грн
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала украинским потребителям о том, как распознать угрозу утечки газа. Также назвали надежный способ обезопасить себя от негативного развития событий.
Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Как потребителям распознать утечку газа в доме
В компании отмечают, что умение оперативно распознать угрозу утечки газа и знание инструкции действий в таких случаях, могут помочь предотвратить различные осложнения и избежать аварийной ситуации.
Среди ключевых признаков утечки газа в доме является наличие:
- характерного резкого запаха;
- необычных звуков в виде свиста или шипения от газового оборудования;
- пожелтение, внезапное увядание растений возле газовых труб.
Как действовать в случае обнаружения угрозы
Специалисты советуют в случае обнаружения утечки газа действовать по следующей инструкции:
- необходимо быстро перекрыть подачу газа, закрыв вентиль на трубе или приборе;
- проветрить помещение, открыв окна и двери для поступления воздуха;
- эвакуировать всех жителей из здания, отойдя на безопасное расстояние и прихватив с собой документы;
- не взаимодействовать с электроприборами, ведь любая искра может привести к взрыву;
- избегать открытого огня, нельзя пользоваться спичками или зажигалкой;
- не пытаться устранить утечку самостоятельно, а вызвать аварийную газовую службу, набрав номер 104.
"Залог безопасности — не только мгновенная реакция, но и постоянная профилактика: регулярные технические осмотры оборудования и осторожность", — сообщили в компании.
Кроме того, граждане могут воспользоваться надежным способом, чтобы обезопасить себя от угрозы. Для этого стоит установить в доме сигнализатор газа, который стоит около 1 тыс. грн и выше. Посмотреть, какие есть приборы, можно на странице Нафтогаза.
Сигнализатор газа способен выявить такие вещества:
- метан, что может привести к взрыву;
- пропан/бутан из баллонов, используемых в газовых плитах;
- окись углерода — угарный газ, возникающий от неполного сгорания топлива.
Ранее мы писали, что украинцы с 1 мая должны заплатить дополнительную сумму до 1 тыс. грн за природный газ. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию зданий.
Также мы рассказывали, что за последний год тарифы в Украине на жилищно-коммунальные услуги подскочили в среднем на 20%. Больше всего подорожало электричество, за которое граждане платят на 63% больше.
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