Нафтогаз просить українців оновити дані — для чого це потрібно

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ГК "Нафтогаз України" просить споживачів газу пройти процедуру оновлення даних. Там пояснили, що актуалізація інформації є запорукою безпеки та подальшої зручності в обслуговуванні.

Про це йдеться в матеріалах Нафтогазу.

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Детальніше про потребу актуалізації даних

Як пояснили у компанії, актуалізація інформації про клієнтів є важливою з кількох основних причин. Така процедура необхідна для:

забезпечення правильних нарахувань за спожитий природний газ;

уникнення проблем з документами у майбутньому;

отримання актуальної інформації за особовим рахунком;

швидкого доступу до онлайн-послуг та можливість передачі показники лічильника;

коректного та своєчасного інформування.

У Нафтогазі зауважують, що актуалізація даних дає змогу підтримувати точність даних в системі, що покращує якість обслуговування та ефективність комунікації між компанією та клієнтами.

"Актуалізація даних не є простою формальністю. Це ваш ключ до безпеки й зручності обслуговування в нашій компанії", — пояснюють у компанії.

Громадянам потрібно актуалізувати дані, якщо:

було виявлено невідповідності у даних на ресурсах ГК "Нафтогаз України";

змінено прізвище;

було оновлено номер телефону;

змінено електронну пошту;

було оновлено паспортні дані.

Правила актуалізації інформації

Як пояснили у компанії, для актуалізації даних громадянин має пройти ідентифікацію. Необхідно на сайті обрати пункт "Актуалізація даних" та заповнити рядки:

своїм номером особового рахунку;

першими трьома літерами прізвища власника рахунку.

Після цього клієнт має натиснути кнопку "Далі" та

пройти верифікацію, увівши:

номер мобільного телефону;

отриманий СМС-код/три останні цифри номера, з якого зателефонували клієнту.

Далі потрібно подати заяву на актуалізацію даних, обравши один з варіантів заповнення заявки:

через портал держпослуг "Дія";

через IDGOVUA;

увівши дані в розділах "Персональна інформація", "Дані об'єкта газопостачання", "Адреса об'єкта газопостачання".

Громадянин має після цього сформувати файл заявки та поставити підпис.

Раніше ми писали, що депутати хочуть знизити витрати на природний газ. Так, пропонують розглянути законопроєкт №13095, де передбачена відміна плати за доставку газу для населення.

Також повідомляли, чому деяким клієнтам доводиться доплачувати за газ по 500 грн. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків.