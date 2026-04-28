Тарифы на техобслуживание: какие суммы будут в третьей платежке в мае

В мае 2026 года работники ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжат предоставлять клиентам услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов. Известно, какие будут действовать тарифы и от чего будет зависеть конечная сумма в так называемой "третьей платежке".

Тарифы на услугу и графики проведения работ в мае

В законе "О жилищно-коммунальных услугах" отмечается, что в стандартную оплату за природный газ не входят расходы на ремонты и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому потребителям поступит так называемая "третья платежка". Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы и управляющие домами.

Соответствующие технические осмотры газовых сетей домов осуществляются раз в несколько лет. Частота зависит от возраста многоэтажки:

Газовые сети дома эксплуатируют более 25 лет — раз в три года;

Сетям менее чем 25 лет — раз в пять лет.

С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины" в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ".

Тарифы на услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов будут отличаться, ведь зависят от таких факторов:

количества квартир в многоэтажке;

состояния сетей и газового оборудования;

региона, где расположено жилье.

После осуществления проверки совокупную стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жителями дома.

Чем больше будет квартир в доме, тем меньше будет протяженность коммуникаций, а поэтому и ниже цена будет на квартиру. Меньше всего услуга будет стоить в домах с большим количеством квартир и неразветвленной системой домовых газопроводов — около 100 грн. Однако в домах с небольшим количеством квартир — будет превышать 1 000 грн.

Кому ждать техообслуживания газовых сетей в мае

Как отмечается, в рамках обследования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах специалисты проверят:

герметичны ли соединения газопроводов и оборудования (устранят утечки газа);

плотность и крепление газопровода;

есть ли футляры в местах прокладки через конструкции дома.

Однако в список работ не будут входить такие услуги:

текущий/капитальный ремонт, реконструкции, технического переоснащения в доме;

ремонты, замена, установка оборудования, приборов в самом доме;

обслуживание счетчиков, поверка сигнализаторов контроля довзрывных концентраций газа;

проверка и прочистка дымовых, вентиляционных каналов домов;

ликвидация аварийных ситуаций;

инвентаризация оборудования (соответствие проектно-исполнительной документации).

