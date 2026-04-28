Тарифы на техобслуживание: какие суммы будут в третьей платежке в мае

"Третья платежка" за природный газ: какие ждут тарифы в мае
В мае 2026 года работники ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжат предоставлять клиентам услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов. Известно, какие будут действовать тарифы и от чего будет зависеть конечная сумма в так называемой "третьей платежке".
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на один из филиалов "Газсети".
Тарифы на услугу и графики проведения работ в мае
В законе "О жилищно-коммунальных услугах" отмечается, что в стандартную оплату за природный газ не входят расходы на ремонты и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому потребителям поступит так называемая "третья платежка". Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы и управляющие домами.
Соответствующие технические осмотры газовых сетей домов осуществляются раз в несколько лет. Частота зависит от возраста многоэтажки:
- Газовые сети дома эксплуатируют более 25 лет — раз в три года;
- Сетям менее чем 25 лет — раз в пять лет.
С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины" в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ".
Тарифы на услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов будут отличаться, ведь зависят от таких факторов:
- количества квартир в многоэтажке;
- состояния сетей и газового оборудования;
- региона, где расположено жилье.
После осуществления проверки совокупную стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жителями дома.
Чем больше будет квартир в доме, тем меньше будет протяженность коммуникаций, а поэтому и ниже цена будет на квартиру. Меньше всего услуга будет стоить в домах с большим количеством квартир и неразветвленной системой домовых газопроводов — около 100 грн. Однако в домах с небольшим количеством квартир — будет превышать 1 000 грн.
Кому ждать техообслуживания газовых сетей в мае
Как отмечается, в рамках обследования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах специалисты проверят:
- герметичны ли соединения газопроводов и оборудования (устранят утечки газа);
- плотность и крепление газопровода;
- есть ли футляры в местах прокладки через конструкции дома.
Однако в список работ не будут входить такие услуги:
- текущий/капитальный ремонт, реконструкции, технического переоснащения в доме;
- ремонты, замена, установка оборудования, приборов в самом доме;
- обслуживание счетчиков, поверка сигнализаторов контроля довзрывных концентраций газа;
- проверка и прочистка дымовых, вентиляционных каналов домов;
- ликвидация аварийных ситуаций;
- инвентаризация оборудования (соответствие проектно-исполнительной документации).
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе озвучили цену на газ. Речь идет о тарифе "Фиксированный", который будет действовать как минимум до конца апреля 2027 года. То есть в дальнейшем нужно будет платить 7,96 грн за куб. м газа.
Еще Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе рассказали, что будет в случае оплаты по старым реквизитам, которые обновили весной. Клиентам объяснили, не возникнет ли из-за этого долг и уточнили, как самостоятельно проверить данные по зачислению денег.