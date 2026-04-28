Главная Финансы "Третья платежка" за природный газ: какие ждут тарифы в мае

Дата публикации 28 апреля 2026 08:50
Тарифы на техобслуживание: какие суммы будут в третьей платежке в мае
Работник газовой сферы, деньги и платежки. Фото: Газсети, Новости.LIVE. Колаж: Новости.LIVE

В мае 2026 года работники ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжат предоставлять клиентам услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов. Известно, какие будут действовать тарифы и от чего будет зависеть конечная сумма в так называемой "третьей платежке".

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на один из филиалов "Газсети".

Тарифы на услугу и графики проведения работ в мае

В законе "О жилищно-коммунальных услугах" отмечается, что в стандартную оплату за природный газ не входят расходы на ремонты и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому потребителям поступит так называемая "третья платежка". Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы и управляющие домами.

Соответствующие технические осмотры газовых сетей домов осуществляются раз в несколько лет. Частота зависит от возраста многоэтажки:

  • Газовые сети дома эксплуатируют более 25 лет — раз в три года;
  • Сетям менее чем 25 лет — раз в пять лет.

С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины" в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ".

Тарифы на услугу по техническому обследованию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в ряде регионов будут отличаться, ведь зависят от таких факторов:

  • количества квартир в многоэтажке;
  • состояния сетей и газового оборудования;
  • региона, где расположено жилье.

После осуществления проверки совокупную стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жителями дома.

Чем больше будет квартир в доме, тем меньше будет протяженность коммуникаций, а поэтому и ниже цена будет на квартиру. Меньше всего услуга будет стоить в домах с большим количеством квартир и неразветвленной системой домовых газопроводов — около 100 грн. Однако в домах с небольшим количеством квартир — будет превышать 1 000 грн.

Кому ждать техообслуживания газовых сетей в мае

Как отмечается, в рамках обследования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах специалисты проверят:

  • герметичны ли соединения газопроводов и оборудования (устранят утечки газа);
  • плотность и крепление газопровода;
  • есть ли футляры в местах прокладки через конструкции дома.

Однако в список работ не будут входить такие услуги:

  • текущий/капитальный ремонт, реконструкции, технического переоснащения в доме;
  • ремонты, замена, установка оборудования, приборов в самом доме;
  • обслуживание счетчиков, поверка сигнализаторов контроля довзрывных концентраций газа;
  • проверка и прочистка дымовых, вентиляционных каналов домов;
  • ликвидация аварийных ситуаций;
  • инвентаризация оборудования (соответствие проектно-исполнительной документации).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе озвучили цену на газ. Речь идет о тарифе "Фиксированный", который будет действовать как минимум до конца апреля 2027 года. То есть в дальнейшем нужно будет платить 7,96 грн за куб. м газа.

Еще Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе рассказали, что будет в случае оплаты по старым реквизитам, которые обновили весной. Клиентам объяснили, не возникнет ли из-за этого долг и уточнили, как самостоятельно проверить данные по зачислению денег.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
