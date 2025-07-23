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Главная Финансы Нафтогаз сообщил клиентам важную новость — касается счетов

Нафтогаз сообщил клиентам важную новость — касается счетов

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:52
Нафтогаз и обновление счетов — что должны сделать клиенты, чтобы избежать проблем
Человек считает платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини. LIVE/Игорь Кузнецов

Если в жилье меняется собственник, тогда процедура обновления лицевого счета за газ становится обязательной. Чтобы выполнить процедуру, нужно придерживаться определенных правил.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Для чего обновлять лицевые счета

Как объяснили в газоснабжающей компании Нафтогаз, это нужно для:

  • корректного учета потребления;
  • правильного начисления;
  • бесперебойного взаимодействия с сервисами газоснабжения.

Как обновить лицевой счет

Для этого потребитель предоставляет газоснабжающей компании:

  • паспорт гражданина Украины (как старого образца, так и ID-карту вместе с выпиской или справкой о регистрации места жительства);
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;
  • при наличии совладельцев жилья — письменное согласие от каждого из них с личными подписями. Шаблон согласия доступен по ссылке на официальном сайте газкомпании.

Заявку можно подать онлайн через сайт gas.ua, загрузив туда все необходимые документы.

О чем еще стоит знать

Бывают случаи, когда потребителям нужно подтвердить, что у них отсутствуют долги за газ. Соответствующая справка может понадобиться при оформлении субсидии или во время продажи/ покупке недвижимости.

Документ об отсутствии газовых долгов можно загрузить самостоятельно в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы рассказывали, почему украинцам могут начислить неправильную сумму в счетах за потребленный газ. Иногда это происходит по вине самих потребителей. Узнавайте также, кто из украинцев может получить компенсацию за газ.

коммунальные услуги Нафтогаз жилье газ счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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