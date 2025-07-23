Нафтогаз и обновление счетов — что должны сделать клиенты, чтобы избежать проблем

Нафтогаз сообщил клиентам важную новость — касается счетов
Если в жилье меняется собственник, тогда процедура обновления лицевого счета за газ становится обязательной. Чтобы выполнить процедуру, нужно придерживаться определенных правил.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Для чего обновлять лицевые счета
Как объяснили в газоснабжающей компании Нафтогаз, это нужно для:
- корректного учета потребления;
- правильного начисления;
- бесперебойного взаимодействия с сервисами газоснабжения.
Как обновить лицевой счет
Для этого потребитель предоставляет газоснабжающей компании:
- паспорт гражданина Украины (как старого образца, так и ID-карту вместе с выпиской или справкой о регистрации места жительства);
- регистрационный номер налогоплательщика;
- документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;
- при наличии совладельцев жилья — письменное согласие от каждого из них с личными подписями. Шаблон согласия доступен по ссылке на официальном сайте газкомпании.
Заявку можно подать онлайн через сайт gas.ua, загрузив туда все необходимые документы.
О чем еще стоит знать
Бывают случаи, когда потребителям нужно подтвердить, что у них отсутствуют долги за газ. Соответствующая справка может понадобиться при оформлении субсидии или во время продажи/ покупке недвижимости.
Документ об отсутствии газовых долгов можно загрузить самостоятельно в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины".
Ранее мы рассказывали, почему украинцам могут начислить неправильную сумму в счетах за потребленный газ. Иногда это происходит по вине самих потребителей. Узнавайте также, кто из украинцев может получить компенсацию за газ.
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