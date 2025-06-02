Нафтогаз назвал причины появления долгов в платежках — что стоит знать

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала ключевые причины появления задолженности по оплате природного газа. Неожиданные суммы к оплате могут начислить в случае допущения определенных ошибок.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы компании.

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Причины появления долгов в платежках за газ

По информации Нафтогаза, существует три основных фактора, угрожающих возникновением долга, даже если домохозяйство осуществило расчет за голубое топливо.

Там отмечают, что накопление долга в платежке может привести к определенным последствиям, поэтому стоит знать правила, которые помогут избежать такого развития событий.

Проблемы могут ждать в случае:

Если гражданин указал неправильные реквизиты. Ошибка при заполнении платежных документов, в частности относительно индивидуального личного номера, может привести к тому, что средства не будут зачислены на баланс. Это приведет к созданию искусственной задолженности, урегулирование которой займет определенное время. Если клиенты нерегулярно вносят информацию. Залогом правильных расчетов является стабильная передача данных счетчика. Поэтому нужно передавать их вовремя с 28 по 5 число каждого месяца. Если гражданин осуществляет оплату через раз. В таком случае, пропустив оплату за газ до 25 числа, уже в следующем месяце в счете будет указана задолженность.

"Избежать долгов просто, если не забывать о своей обязанности платить за потребленное... Помните, что своевременная оплата счетов — это не только залог бесперебойного снабжения голубого топлива, но и ваш финансовый комфорт. Выберите ответственность и сохраните свой бюджет!" — говорится в сообщении.

Оплачивать услугу можно через цифровые сервисы компании:

личный кабинет;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

на сайте без регистрации.

Стоимость газа в июне 2025 года

В июне текущего года клиенты Нафтогаза будут платить 7,96 грн за кубометр. То есть базовое годовое предложение не изменилось и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Компания обслуживает около 98% потребителей, а это более 12 млн домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. м, а вот месячные меняются в зависимости от рыночных тенденций.

Напомним, что потребители коммунальных услуг могут рассчитывать на денежную компенсацию за завышенные суммы в платежках. Писать жалобы можно в адрес Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также мы писали, что в Нафтогазе рассказали клиентам, когда возможен возврат денег из оплаты счетов за природный газ. Соответствующая процедура имеет свои особенности, однако применяется только при определенных обстоятельствах.