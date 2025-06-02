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Нафтогаз предупредил об угрозе появления долгов — как избежать

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Дата публикации 2 июня 2025 08:55
Нафтогаз назвал причины появления долгов в платежках — что стоит знать
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала ключевые причины появления задолженности по оплате природного газа. Неожиданные суммы к оплате могут начислить в случае допущения определенных ошибок.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы компании.

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Причины появления долгов в платежках за газ

По информации Нафтогаза, существует три основных фактора, угрожающих возникновением долга, даже если домохозяйство осуществило расчет за голубое топливо.

Там отмечают, что накопление долга в платежке может привести к определенным последствиям, поэтому стоит знать правила, которые помогут избежать такого развития событий.

Проблемы могут ждать в случае:

  1. Если гражданин указал неправильные реквизиты. Ошибка при заполнении платежных документов, в частности относительно индивидуального личного номера, может привести к тому, что средства не будут зачислены на баланс. Это приведет к созданию искусственной задолженности, урегулирование которой займет определенное время.
  2. Если клиенты нерегулярно вносят информацию. Залогом правильных расчетов является стабильная передача данных счетчика. Поэтому нужно передавать их вовремя с 28 по 5 число каждого месяца.
  3. Если гражданин осуществляет оплату через раз. В таком случае, пропустив оплату за газ до 25 числа, уже в следующем месяце в счете будет указана задолженность.

"Избежать долгов просто, если не забывать о своей обязанности платить за потребленное... Помните, что своевременная оплата счетов — это не только залог бесперебойного снабжения голубого топлива, но и ваш финансовый комфорт. Выберите ответственность и сохраните свой бюджет!" — говорится в сообщении.

Оплачивать услугу можно через цифровые сервисы компании:

Стоимость газа в июне 2025 года

В июне текущего года клиенты Нафтогаза будут платить 7,96 грн за кубометр. То есть базовое годовое предложение не изменилось и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Компания обслуживает около 98% потребителей, а это более 12 млн домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. м, а вот месячные меняются в зависимости от рыночных тенденций.

Напомним, что потребители коммунальных услуг могут рассчитывать на денежную компенсацию за завышенные суммы в платежках. Писать жалобы можно в адрес Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также мы писали, что в Нафтогазе рассказали клиентам, когда возможен возврат денег из оплаты счетов за природный газ. Соответствующая процедура имеет свои особенности, однако применяется только при определенных обстоятельствах.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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