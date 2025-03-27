Нафтогаз назвал важные детали при расчете за газ — что важно знать

Нафтогаз предупредил о важных деталях в оплате — коснется всех
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обратилась к клиентам с предостережением об угрозе появления долга в случае нескольких неправильных действий. Для того, чтобы потребители получали корректные цифры и не накапливали задолженность, следует придерживаться определенных правил.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в соцсети Facebook.
Угроза появления долга в платежке
Как отметили в ГК "Нафтогаз Украины", избежание накопления долга зависит от правильности данных, внесенных за использованное голубое топливо и недопуска некоторых других ошибок.
Чтобы не рос долг, нужно устранить возможные причины его возникновения. Для этого важно избегать:
- 1. Внесения неправильных реквизитов.
В случае допущении ошибки при заполнении платежных документов, в частности, если пропущен индивидуальный личный номер, то средства не зачислят на баланс. Это создаст искусственную задолженность, урегулирование которой займет определенное время.
- 2. Нерегулярность передачи данных.
Нестабильность в передаче данных счетчика поможет избежать расчетов на основе среднего потребления. Поэтому стоит передавать показатели вовремя с 28 по 5 число каждого месяца.
- 3. Нестабильная оплата.
Если человек пропустил оплату за газ до 25 числа текущего месяца, то уже в следующем месяце получит счет с указанной задолженностью.
Избежать долгов просто, если не забывать об обязанности платить за потребленное через цифровые сервисы:
- личный кабинет my.gas.u;
- чат-бот GASUA в Viber или Telegram;
- на сайте без регистрации.
"Помните, что своевременная оплата счетов — это не только залог бесперебойной поставки голубого топлива, но и ваш финансовый комфорт. Выберите ответственность и сохраните свой бюджет!", — добавили в компании.
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