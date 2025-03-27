Нафтогаз назвал важные детали при расчете за газ — что важно знать

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обратилась к клиентам с предостережением об угрозе появления долга в случае нескольких неправильных действий. Для того, чтобы потребители получали корректные цифры и не накапливали задолженность, следует придерживаться определенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

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Угроза появления долга в платежке

Как отметили в ГК "Нафтогаз Украины", избежание накопления долга зависит от правильности данных, внесенных за использованное голубое топливо и недопуска некоторых других ошибок.

Чтобы не рос долг, нужно устранить возможные причины его возникновения. Для этого важно избегать:

1. Внесения неправильных реквизитов.

В случае допущении ошибки при заполнении платежных документов, в частности, если пропущен индивидуальный личный номер, то средства не зачислят на баланс. Это создаст искусственную задолженность, урегулирование которой займет определенное время.

2. Нерегулярность передачи данных.

Нестабильность в передаче данных счетчика поможет избежать расчетов на основе среднего потребления. Поэтому стоит передавать показатели вовремя с 28 по 5 число каждого месяца.

3. Нестабильная оплата.

Если человек пропустил оплату за газ до 25 числа текущего месяца, то уже в следующем месяце получит счет с указанной задолженностью.

Избежать долгов просто, если не забывать об обязанности платить за потребленное через цифровые сервисы:

личный кабинет my.gas.u;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

на сайте без регистрации.

"Помните, что своевременная оплата счетов — это не только залог бесперебойной поставки голубого топлива, но и ваш финансовый комфорт. Выберите ответственность и сохраните свой бюджет!", — добавили в компании.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Ранее мы писали, что в парламенте хотят снизить расходы на газ. Так, депутаты предлагают рассмотреть проект №13095, где предусмотрена отмена платы за транспортировку газа для населения.

Также рассказывали, почему некоторым гражданам приходится доплачивать за природный газ по 500 грн. Это касается жителей многоквартирных домов.