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Нафтогаз предупредил о нововведениях — при чем здесь Приват 24

23 января 2025 16:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Оплата за газ через Приват 24 — в Нафтогазе объяснили, почему это невыгодно
Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Потребители, которые платят за потребленный газ через мобильное приложение "Приват 24", могут потерять скидку, которая предоставляется тем, кто рассчитывается за услугу до 15 числа каждого месяца. При этом скидка остается, если пользоваться другими сервисами.

Об этом заявили в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз".

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Почему скидка не будет действовать, если оплачивать газ в мобильном приложении от "ПриватБанка", в компании не объяснили. В сообщении отмечается, что скидки не будет даже при условии своевременной оплаты.

Скидка на газ — кто из украинцев может получить

"Нафтогаз", который является крупнейшим в стране поставщиком газа для населения, позволяет своим клиентам платить меньше за потребленный природный газ. Так, 1% скидки от общего счета в квитанции предоставляют потребителям, которые оплачивают услугу на онлайн-сервисах до 15 числа каждого месяца.

По состоянию на сейчас украинцы платят за "голубое топливо" 7,96 грн за один кубометр. То есть, если потребить 9,9 кубометра (социальная норма на трех человек, только плита) за месяц сумма составит 78,8 грн.

Какая коммунальная услуга стала дороже для украинцев в 2025 году

С 1 января Украина остановила транзит российского газа в страны Евросоюза, в связи с чем внутренние потребители будут платить за транспортировку топлива в четыре раза больше. Соответственно тариф вырос со 124,16 до 501,97 грн за тысячу кубометров.

Напомним также, что тариф на электроэнергию для украинцев тоже может измениться. Подорожание, вероятно, произойдет после завершения отопительного сезона 2024/2025.

Еще мы рассказывали, что украинцам по-новому будут предоставлять субсидию на коммунальные услуги. Так, с 2025 года государство будет учитывать среднемесячный совокупный доход каждой семьи, которая будет претендовать на помощь от государства.

коммунальные услуги Нафтогаз Приват24 газ поставки

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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