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Нафтогаз предупредил клиентов о новых счетах — что нужно знать

13 июня 2024 12:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нафтогаз обновил счета — как правильно и выгодно произвести оплату
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" подготовили счета за потребленный природный газ в мае 2024 года и обратились к клиентам с важным заявлением. Потребителям доступны скидки, а оплата ресурса стала более простой и оперативной.

Об этом говорится в материалах пресс-службы ГК "Нафтогаз Украины".

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В пресс-центре отметили, что клиенты должны вовремя рассчитываться за голубое топливо. Это позволит не переплачивать за энергоресурс.

Так, компания направила потребителям счета за газ, сформированные в мае. Их можно оплатить в онлайн-режиме. Бумажные счета Укрпочта доставит после 20 июня, а оплату необходимо произвести до 25 числа. Если требование проигнорировать — начислят пеню за каждый день просрочки.

Изменения в расчете на газ

Как пояснили в пресс-службе, потребителям станет проще оплачивать счета за голубое топливо, ведь компания предоставила возможность расчета без номера лицевого счета. Для этого нужно на сайте компании ввести только свой адрес и произвести оплату буквально в один клик.

Оплатить счет можно с помощью таких онлайн-способов:

  • портал "Нафтогаза" через личный кабинет или без регистрации по номеру лицевого счета или адресу;
  • чат-боты GASUA в Viber, Telegram.

Выгодные скидки на газ

По желанию — клиенты могут получить небольшую скидку при расчете за природный газ. На 1% меньше суммы в платежке можно тратить, если производить оплату до 15 числа. Такой дисконт действует каждый месяц. Его применят автоматически со следующего расчетного месяца.

Ключевое условие приятного бонуса — расчет за услугу необходимо производить исключительно дистанционно.

Такая скидка стимулирует соблюдать четкий график оплаты, что важно как для потребителя, так и для компании.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на прежнем уровне. Тарифы у остальных поставщиков будут в диапазоне от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

Также эксперты утверждают, что тарифы на газ власть не будет пересматривать как минимум до конца отопительного сезона 2024-2025 годов. Считают, что цена на голубое топливо завышена.

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Нафтогаз

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