Нафтогаз предупредил, когда может снижаться давление газа и как это влияет на суммы

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, может ли счетчик накручивать больше при низком давлении газа. Некоторые украинцы пишут, что голубое топливо стало в разы хуже из-за якобы снижения давления.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Может ли счетчик начислять высокие цифры при низком давлении

Специалисты объяснили, бывает ли так, что пламя на плите горит медленно, давление подачи газа низкое, а счетчик все равно считает, как обычно.

В компании рассказали, что одним из ключевых параметров, влияющим на качество горения, эффективность работы приборов и безопасность является давление подачи газа.

В магистральных газопроводах топливо транспортируется под высоким давлением. Далее, проходя через распределительные сети, оно постепенно снижается, а затем еще корректируется до безопасного уровня перед подачей в дома.

Также объяснили, что происходит, когда на самом деле давление ниже нормы. В таком случае:

качество горения ухудшается, пламя слабое и может гаснуть;

газовые котлы или колонки не достигают нужной температуры;

приборы могут выключаться или работать неэффективно.

Также назвали признаки слишком высокого давления

пламя слишком мощное;

приборы перегреваются.

Это может привести к преждевременному износу или даже выходу из строя оборудования. Есть риск повышенного потребления газа и опасных ситуаций.

При этом отметили, что давление может снижаться во время пиковых нагрузок — утром и вечером, когда потребление достигает своего максимума.

"Зимой этот эффект усиливается из-за активного использования отопления. Однако не стоит волноваться: счетчик считает только потребленный объем, поэтому эти колебания на показания не влияют. Перед покупкой газовой техники следует согласовать ее установку с газовой службой, чтобы избежать возникновения проблем с несоответствием давления сети", — говорится в сообщении.

Жалобы клиентов Нафтогаза на худшее качество газа

Так, потребители газа на странице компании жалуются, что природный газ стал в разы хуже, а счетчик накручивает во много раз больше, чем было.

"Накачали в трубы воздух и счетчик крутит, как бешеный, а тепла нет...", — говорится в одном из сообщений.

Также некоторые в комментариях предположили, что могут убавлять давление или что-то подмешивать к газу, а в поддержке Нафтогаза "проблему перекладывают на облгазы".

Кроме того, жалуются, что сейчас нет информации о калорийности газа. Рассказывают, что раньше зимой при минусовой температуре в 12-15 градусов в доме расходовалось 400-420 куб. м газа, а сейчас, при плюсовых температурах, 460 кубов.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года тариф на газ для украинцев будет неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Речь идет о большинстве бытовых потребителей, которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины" (98%).

Также рассказывали, что в некоторых украинских городах цены на воду могут вырасти в марте. Стоимость будет формироваться с учетом ряда факторов, в частности, состояния оборудования и стоимости электричества.