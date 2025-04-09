В Нафтогазе предупредили о важных деталях в переоформлении лицевого счета

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как переоформить лицевой счет за распределение газа, чтобы избежать проблем с оплатой счетов. Украинцам предоставили информацию о том, какие необходимо собрать документы.

Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины".

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Подробнее о переоформлении лицевого счета

Лицевой счет за доставку голубого топлива является персональным номером в газораспределительной компании, закрепленным за потребителем. Счет содержит всю необходимую информацию о нем, благодаря чему можно идентифицировать клиента в системе.

Как отметили в компании, граждане сталкиваются с необходимостью переоформления лицевого счета за природный газ, когда становятся новым владельцем недвижимости. А именно:

в случае приобретения квартиры;

получения жилья по наследству.

Узнать номер лицевого счета можно:

на официальном сайте, где нужно ввести в форму ЭИС-код (16 символов) и нажать "Далее" (EIC-код указывается в платежке за распределение газа, он начинается с 56Х);

в коммунальной платежке от Нафтогаза за потребленный газ;

при обращении в ближайший центр обслуживания;

в чатах у Viber и Telegram.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как правильно переоформить лицевой счет

Для того, чтобы осуществить переоформление лицевого счета за распределение газа, нужно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала "Газсети" своего региона проживания.

Специалисты Центра предоставят консультации клиенту и помогут оформить необходимые документы.

С собой нужно взять оригиналы и копии следующих документов:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

документ, где подтверждается право собственности на жилье (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности);

технический паспорт на жилье;

если речь идет о совладельцах, то необходимо их согласие на переоформление.

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