В Нафтогазе предупредили о важных деталях в переоформлении лицевого счета

Нафтогаз назвал важные нюансы в изменении лицевого счета
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как переоформить лицевой счет за распределение газа, чтобы избежать проблем с оплатой счетов. Украинцам предоставили информацию о том, какие необходимо собрать документы.
Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины".
Подробнее о переоформлении лицевого счета
Лицевой счет за доставку голубого топлива является персональным номером в газораспределительной компании, закрепленным за потребителем. Счет содержит всю необходимую информацию о нем, благодаря чему можно идентифицировать клиента в системе.
Как отметили в компании, граждане сталкиваются с необходимостью переоформления лицевого счета за природный газ, когда становятся новым владельцем недвижимости. А именно:
- в случае приобретения квартиры;
- получения жилья по наследству.
Узнать номер лицевого счета можно:
- на официальном сайте, где нужно ввести в форму ЭИС-код (16 символов) и нажать "Далее" (EIC-код указывается в платежке за распределение газа, он начинается с 56Х);
- в коммунальной платежке от Нафтогаза за потребленный газ;
- при обращении в ближайший центр обслуживания;
- в чатах у Viber и Telegram.
Как правильно переоформить лицевой счет
Для того, чтобы осуществить переоформление лицевого счета за распределение газа, нужно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала "Газсети" своего региона проживания.
Специалисты Центра предоставят консультации клиенту и помогут оформить необходимые документы.
С собой нужно взять оригиналы и копии следующих документов:
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный код;
- документ, где подтверждается право собственности на жилье (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности);
- технический паспорт на жилье;
- если речь идет о совладельцах, то необходимо их согласие на переоформление.
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